Ebrard tomará seis días de descanso y pide que se los descuenten

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que tomará seis días de descanso para atender asunto familiares, los cuales pidió se le descontaran.

A través de su cuenta de twitter, el secretario de Relaciones Exteriores agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por autorizarle estos días hábiles, en los que deberá viajar al exterior.

El funcionario detalló que los boletos y gastos que realice durante su viaje "corren por mi cuenta".

Señaló que aunque esté lejos, "estoy conectado y pendiente".

Agradezco al C Presidente la autorización de 6 dias hábiles para atender asuntos familiares en el exterior. Boletos y gastos por mi cuenta.Pedí se me descontaran los dias. Estoy conectado y pendiente. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 14, 2020

Hace dos días, el canciller Marcelo Ebrard presentó en la conferencia matutina del Presidente, que en los últimos ocho meses, el gobierno federal disminuyó los cruces de centroamericanos de México a Estados Unidos en un 74.5 por ciento.