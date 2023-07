Miguel Ángel Mancera batalla para reunir 150 mil firmas

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo estar batallando para reunir las 150 mil firmas requeridas en el proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato a la Presidencia de la República, debido a los requerimientos de la plataforma a través de la cual se recaban las rúbricas.

En entrevista con El Sol de México, el perredista dijo que su equipo acreditó a los mil 500 voluntarios que autorizó el Comité Organizador para juntar las firmas, sin embargo, la plataforma exige una conexión a internet de gran potencia, sólo se puede correr en el sistema operativo Android y las cámaras de los teléfonos deben tener una calidad mínima para la prueba de vida, situaciones que han complicado llegar a la meta.

“En lo personal te puedo decir que la primer semana fue muy accidentada tecnológicamente hablando porque experimentamos muchísimas fallas en la plataforma, presenté varios escritos, cuatro si no mal recuerdo, señalando todo lo que estaba sucediendo y ahora ha mejorado el ritmo, te diría que llevamos ya unos tres o cuatro días que ha funcionado de manera regular”, dijo el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Mancera explicó que su equipo sigue trabajando para obtener los 150 mil apoyos, requisito para seguir en la contienda dentro del Frente Amplio por México, que puso de plazo el 8 de agosto. De conseguirlo, podrá participar en la encuesta para definir a los tres finalistas del proceso del cual saldrá el candidato presidencial de la oposición en 2024.

“Ya tenemos varios miles pero todavía estamos trabajándole con fuerza. Ahí andamos pero todavía no. El problema es un poco el tema de las coberturas, te piden mucha potencia de internet para que funcione correctamente este asunto. Por ejemplo, no puedes utilizar la plataforma IOS y tienes que usar la plataforma Google (Android), te piden que el aparato celular sea de determinadas características de píxeles. No cualquier persona los puede tener”, comentó.