Rechaza AMLO acercamiento para limar asperezas con Ecuador

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista un acercamiento con el gobierno del presidente ecuatoriano de Daniel Noboa, luego que México demandó ante la Corte Internacional Justicia (CIJ) a ese país, por el asalto de su embajada en Quito, el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glas.

También puedes leer: México acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena: qué dice el tratado diplomático

“No (habrá acercamiento) y además es un asunto de principios, es un asunto de fondo, es que fue muy grave lo que sucedió. Imagínense que hay alguien que tiene asilo, entra a la Embajada y se lo llevan, eso es violatorio de todas las normas de política exterior”, recalcó el mandatario federal desde Palacio Nacional.

Asimismo, el presidente mexicano precisó en su conferencia de prensa que la demanda en contra de Ecuador sigue en pie.

Mundo Madre de Jorge Glas denuncia a Noboa ante la FGR por "secuestro" del exvicepresidente

“…Queremos que se castigue al Gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al Gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo haga un compromiso de no repetición”, dijo el tabasqueño.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Añadió que México y varios países más, tienen como propósito que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas —encarcelado por corrupción—, reciba asilo en el país.