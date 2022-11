Anuncia gobierno de EU una manera legal y simplificada para que migrantes entren a su país

Migrantes siguen en el bordo del río Bravo con la esperanza de que Estados Unidos vuelva a abrir sus puertas para darles entrada, no obstante, el Cónsul General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Eric Cohan, se pronunció con un mensaje dirigido a los venezolanos.

"El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una manera legal y simplificada para entrar a Estados Unidos, este proceso se puede consultar en www.uscis.gov/venezuela”, expresó.

Esto con la finalidad de que los migrantes, tengan mayor conocimiento de cómo deberá ser su entrada al vecino país.

En su comunicado también invitó a no dejarse persuadir por delincuentes que les ofrezcan llegar de manera ilegal.

"No se dejen engañar, no confíen en traficantes, ni coyotes, si intentan ingresar a los Estados Unidos de forma irregular serán enviados de nuevo a México y no podrán participar en este nuevo proceso migratorio".

Informó en su discurso, que los gobiernos mexicanos, ofrecerán opciones para ellos, ya sea para permanecer o salir del país.

"Les informo que el gobierno de Estados Unidos trabaja de cerca con las autoridades en los tres niveles de gobierno en México, quienes han compartido opciones para aquellos que deseen quedarse en México o aquellos que deseen regresar a su país".

El Cónsul Eric Cohan ofreció este mensaje, a través de un audio, el cual se dio a conocer por medio del departamento de comunicación del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.