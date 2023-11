"No hay señal de actividad terrorista" en explosión de puente Rainbow: gobernadora de NY

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y la responsable de contraterrorismo de la Policía de Nueva York, Rebecca Weiner, descartaron que el choque y posterior explosión de un vehículo hace unas horas en un puente cercano a las cataratas del Niágara tenga un móvil terrorista.



"Basándonos en lo que sabemos en este momento, y repito que todo puede cambiar, no hay señales de actividad terrorista con respecto a este choque", dijo Hochul, que quiso transmitir un mensaje de "calma".

"(Fue) un incidente horroroso, una colisión, una explosión [...] pero en este momento no hay conexión terrorista", dijo.

Por su parte, Weiner, en una rueda de prensa sobre la seguridad en el desfile de Acción de Gracias en la Gran Manzana, preguntada por el asunto, afirmó que varias agencias están en comunicación sobre el asunto y zanjó: "En este momento no vemos indicios de terrorismo".

El coche, que quedó carbonizado, circulaba a una "velocidad extraordinariamente alta" antes de que chocara contra una mediana y volara por encima de una valla de dos metros y medio de altura, explicó la gobernadora.

Dos personas habrían fallecido en la explosión del vehículo. Un funcionario de Aduanas y Protección de Fronteras sufrió heridas leves y fue dado de alta del hospital, confirmó la gobernadora.

El suceso activó inmediatamente a las fuerzas de seguridad de ambos países.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró ante el Parlamento que se trataba de "una situación muy grave", y anunció el cierre de cuatro pasos fronterizos entre su país y Estados Unidos en esta turística zona. Con excepción del puente Rainbow, el resto han vuelto a abrir, según las autoridades aduaneras.

Poco después del suceso, Hochul, que se desplazó al lugar del accidente, dijo que la policía estatal y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI estaban vigilando todos los puntos de entrada al estado.

El coche pasó volando, dicen testigos

Imágenes de NBC muestran a un vehículo blanco, prácticamente volando, dejando una estela de agua detrás, antes de estrellarse al caer al piso dentro de las instalaciones del puesto fronterizo.

Según The New York Times, que cita fuentes de seguridad, los investigadores creen que la explosión se debió al impacto de la colisión contra una columna de cemento. Según la misma fuente, se encontró una maleta cerca del vehículo, que no contenía explosivos.

Mike Guenther, un residente canadiense de visita en el estado de Nueva York, dijo a la cadena CBS que estaba caminando por la carretera junto con su esposa cuando vieron "este coche volando, como a 100 millas por hora (160 kms)". "Había un coche delante de él, dio un volantazo, se puso delante del coche, y chocó contra la valla y salió volando por los aires".

"Sólo vimos la bola de fuego (...). Estaba cubierto de humo por todas partes", añadió.

La explosión se produce en la víspera del día de Acción de Gracias, una de las mayores fiestas en el calendario estadounidense que lleva a millones de personas a viajar para pasarlo en familia.

El puente Rainbow, uno de los pasos más frecuentados entre Canadá y Estados Unidos, tiene 16 carriles y está abierto normalmente las 24 horas del día, según las Aduanas estadounidenses.

Según empleados de restaurantes y hoteles cercanos a las cataratas del Niágara, el mayor atractivo de la región y uno de los mayores de los dos países, numerosos vehículos de la policía estaban estacionados y bloqueaban las las vías de acceso al puente Rainbow.

Las autoridades suspendieron los vuelos internacionales del aeropuerto de Búfalo y cerraron el Parque Estatal Cataratas del Niágara hasta nuevo aviso.





