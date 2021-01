Secretario de Seguridad de EU "implora" a Trump condenar asalto al Capitolio

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, ha reiterado este jueves su rechazo al asalto al Capitolio por parte de los simpatizantes del presidente, Donald Trump, al tiempo que ha "implorado" al mandatario que condene "enérgicamente" la "violencia" registrada en la sede del Congreso del país.

"Lo que pasó ayer fue trágico y enfermizo", ha lamentado Wolf en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter, donde ha subrayado que siempre ha condenado la "violencia política de ambos lados, específicamente la dirigida contra las fuerzas de seguridad".

"Ahora vemos a algunos partidarios del presidente usando la violencia como un instrumento para lograr fines políticos", ha censurado, remarcando que esto es "inaceptable". "Estas acciones violentas son irrazonables e imploro al presidente que condene la violencia que tuvo lugar ayer", ha añadido.

En este contexto, ha señalado que "cualquier apariencia de incitar a la violencia procedente de un cargo público se dirige contra lo que somos como estadounidenses", antes de indicar que "cualquier estadounidense tiene garantizado el derecho a la protesta pacífica".

Sin embargo, "una vez que las protestas se vuelven violentas", Wolf ha aseverado que las leyes deben "reforzarse" y los responsables han de "llevarse ante la justicia", algo que debe suceder "independientemente de las motivaciones políticas". "Después de un retador y triste 2020, es hora de todos los estadounidenses respeten al otro y al Estado de Derecho en 2021", ha urgido.

Por último, ha asegurado que permanecerá en su cargo hasta el final de la Administración Trump con el objetivo de "asegurar" que el Departamento de Seguridad Nacional se concentre en "las graves amenazas a las que se enfrenta" Estados Unidos y en "una transición ordenada hacia el equipo de Seguridad Nacional del presidente electo", Joe Biden.

My full statement condemning violence at the U.S. Capitol. pic.twitter.com/N9vlAUQILA — Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) January 7, 2021

Lo ocurrido en el Capitolio ha dividido a la Administración Trump y ha desencadenado la dimisión de varios altos cargos, entre ellos el consejero adjunto del Departamento que lidera Wolf, Matt Pottinger.

Wolf fue uno de los miembros de la Administración Trump que primero reaccionó al asalto del Capitolio, señalando que "cualquier violencia es inaceptable". Además, garantizó que los responsables rendirán cuentas ante la justicia.

A pesar de que Trump difundió un vídeo en el que pidió a sus simpatizantes que "volvieran a casa", el mandatario no ha condenado todavía el asalto, que se produjo en un intento por impedir que el Congreso ratificara la victoria de Biden en las elecciones de noviembre, triunfo que se ha negado a reconocer. En el citado vídeo, el magnate neoyorquino incluso dedicó palabras de reconocimiento a sus partidarios, a los que dijo que son "muy especiales".