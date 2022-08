Sorprende caída de misteriosos objetos en el cielo de Australia, expertos explican qué son

Una vez más la realidad supera la ficción, ya que un enorme objeto metálico apareció clavado en medio de la nada en Australia, ubicado especialmente en una granja de un criador de ovejas, cerca de las Montañas Nevadas, a unas cinco horas de Sídney.

Este objeto se clavó verticalmente dentro de la propiedad del granjero Mick Miner, mientras que el otro, fue a uno 80 centímetros y de unos 15 kilos, aproximadamente.

El objeto se clavó verticalmente en un campo granjero de Australia. Foto: Facebook @Dr Brad Tucker

Asimismo, fue este jueves, que la Agencia Espacial de Australia confirmó en un comunicado que los escombros carbonizados provenían de una de las misiones de la empresa SpaceX, del empresario Elon Musk.

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq — Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022

Por su parte, el astrofísico Brad Tucker, experto de la Universidad Nacional Australiana, compartió en su cuenta de YouTube imágenes e información sobre los restos espaciales que se cree pertenecen al SpaceX Crew-1.

"Fue emocionante y extraño al mismo tiempo", dijo el astrofísico, que visitó el lugar tras ser contactado por los granjeros locales.

Es importante resaltar que estos restos ingresaron a la Tierra casi 20 meses después de su lanzamiento en noviembre de 2020 en Cabo Cañaveral (Estados Unidos), de acuerdo con el astrofísico.

En relación a esto, la NASA dio su postura, confirmando que el objeto probablemente es del equipo desechado del regreso del Crew-1 de la Estación Espacial Internacional el 2 de mayo de 2021.

🚀🟠 Crew Dragon Resilience durante la misión Crew-1.



📸: #NASA pic.twitter.com/gLyPkBTrfl — Deep Space (@DeepSpaceES) August 2, 2022

Sin embargo, alertan a la población, ya que dichos objetos pueden caer y golpear a una zona más poblada, lo que implica un riesgo, porque a pesar de que la mayoría de los desechos caen al mar, con el aumento de misiones al espacio es probale que aumente la cantidad de restos especiales que choquen con la Tierra.