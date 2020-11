Trump se va, pero deja 17 contratos del muro fronterizo

El presidente Donald Trump heredará a su sucesor Joe Biden 17 contratos vigentes para la construcción del muro fronterizo con México, una promesa de campaña que le redituó millones de votos y lo llevó a la Casa Blanca en 2017.

Datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos indican que esos contratos están firmes con unas 11 empresas, al menos hasta el 20 de enero próximo, cuando será el relevo en la Casa Blanca.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Entre los contratos hay uno adjudicado a la empresa Caddell, con sede en Montgomery, para levantar 22.5 kilómetros de barreras alrededor de la ciudad de Laredo, en el Río Bravo, que separa a Texas y México y cuyo proyecto, según aparece en su página en internet, iniciará en enero de 2021, tras la salida del republicano.

La compañía Fisher Sand and Gravel, de Dakota del Norte, ganó en mayo pasado un contrato de “infraestructura de barrera fronteriza” por mil 200 millones de dólares para levantar un muro entre Arizona y México, cuyo proyecto se encuentra en revisión en el Congreso estadounidense para iniciarse en el segundo semestre de 2021.

Mientras que en abril pasado, la administración de Donald Trump anunció la conclusión de 240 kilómetros de muro fronterizo. En seis meses la cifra casi se triplicó y ahora, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, se terminaron otros 643 kilómetros y para finales de diciembre se espera llegar a 720 kilómetros.

CONSTRUCTOR DE MUROS

“Voy a construir un gran muro, y nadie construye muros mejor que yo, créanme.

Y voy a hacer que México pague por ese muro”, amenazó Donald Trump desde uno de los pisos de la Torre Trump el 16 de junio de 2015. Ese día anunció que buscaría la candidatura republicana por la Presidencia de Estados Unidos, casi un año después la obtuvo, vino la campaña, donde una de las principales promesas fue endurecer la política migratoria y luego la Casa Blanca, sin abandonar el compromiso de construir un "grande y bonito muro”.

TRANSICIÓN

Para Tony Payan, director del Centro para Estados Unidos y México del Instituto de Política Pública de la Universidad Baker en Houston, este “va a ser uno de esos problemas que encontrarán una solución durante la transición política”.

En lugar de construir un muro, Biden y los demócratas desde hace tiempo se han mostrado a favor del uso de tecnología como una alternativa a lo largo de los poco más de tres mil kilómetros de la frontera con México. Es muy probable que el próximo Presidente cumpla su promesa de no extender el muro, lo que no significa que no vaya a combatir la migración ilegal, aclaró el experto.

“Voy a asegurar que tengamos una protección fronteriza, pero estará basada en garantizar que usemos capacidad de alta tecnología para ello”, adelantó Biden durante la Convención conjunta nacional de la Asociación Nacional de Periodistas Negros y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, celebrada en agosto.

En la frontera entre Laredo y Tamaulipas, por ejemplo, tecnologías como las cámaras, radares, sensores y drones han ayudado a los agentes de la Patrulla Fronteriza donde no había muro de concreto.

Los expertos prevén que si el demócrata logra cancelar los contratos para la construcción de la barda seguramente se optará por el reforzamiento tecnológico contra los migrantes.

“El presidente Trump es todavía el presidente y lo será hasta el 20 de enero, así que hasta entonces podemos esperar que continúe la construcción del muro fronterizo”, consideró por su parte Javier Urbano, experto en temas migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

Según el especialista, Joe Biden tiene opciones sobre los contratos existentes para la ampliación de la barda. “Su administración bien podría buscar la cancelación de los contratos que están actualmente en progreso, incluso donde la construcción está en marcha, pues tiene mucho margen para hacer esto, aunque por ello tenga que pagar un cargo por cancelación anticipada a los contratistas si eso le hace ganar la simpatía de la gente”, dijo Javier Urbano.

Muchos grupos que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes confían en que la administración Biden abandone varias de las acciones ejecutivas de Trump sobre inmigración, incluido el muro, que no necesitan aprobación del Congreso.

Los analistas consideran que uno de los programas que Biden puede reinstalar con facilidad es el de Acción Diferida (DACA) para la llegada de menores del presidente Barack Obama, que permitía permisos de trabajo para los migrantes que entraron indocumentados a Estados Unidos cuando eran niños.

Sociedad Cierre en frontera con EU se extiende un mes por Covid-19

El aún presidente Donald Trump ordenó el final del programa en 2017. En junio de 2020, la Corte Suprema falló a favor de los llamados Dreamers, pero persiste la posibilidad de que la administración todavía pueda anular el programa en el futuro sin una justificación apropiada.

“Confiamos en que Joe Biden detenga la construcción del muro en la frontera con México, que tantas muertes provoca entre los migrantes que buscan ingresar, termine con la separación de familias migrantes y reafirme DACA para los hijos de migrantes indocumentados que llegaron desde niños”, afirmó por su parte la organización Hispanic Federation.