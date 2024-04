Aparatoso choque deja un motociclista lesionado en la Quinta Real

El conductor de una motocicleta resultó con lesiones de consideración luego de verse involucrado en un accidente con una Pick Up sobre la Quinta Real, al sur de la ciudad, donde una ambulancia trasladó al lesionado a un hospital.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Según el informe, el accidente tuvo lugar sobre la avenida Quinta Real, a unos metros del bulevar Juan Pablo II, donde los vehículos se encontraban en fila para cruzar al bulevar y el conductor de la moto no se percató de que la fila no se movía, terminando por colisionar con una Pick Up.

La motocicleta quedó completamente destrozada tras impactarse en la parte trasera de la Dodge RAM de modelo atrasado, la cual también resultó con daños materiales.

Al lugar del accidente arribaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender de primeros auxilios al conductor de la moto, quien quedó con lesiones de gravedad tras el accidente, siendo abordado a la ambulancia y trasladado a un nosocomio para mayor atención médica.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De igual forma, elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para abanderar la zona del accidente, donde levantaron el reporte y elaboraron el croquis ocurrido, para posteriormente llevar a cabo el deslinde de responsabilidades por los daños.