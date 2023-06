Descarta Fiscalía agresión contra la Policía Vial en la carretera a Aldama

El fiscal de distrito de la zona centro, Francisco Martínez Valle, descartó que agentes de la Policía Vial hayan sido agredidos a balazos en los hechos ocurridos en la carretera que conduce de Chihuahua a Aldama.

En este sentido, manifestó que sí hubo una persecución y la detención de por lo menos dos personas que tripulaban un vehículo robado, sin embargo, se descartó que existiera una agresión a balazos en contra de los uniformados.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Hubo una persecución policiaca, por un vehículo que fue robado en la noche, estamos trabajando en el asunto, no hay armas, no hay disparos, no hay ataque”, dijo.

Martínez Valle confirmó que, tras el fuerte operativo, se registró la detención de dos hombres, mientras que uno más permanece prófugo, perdiéndose en las inmediaciones de la zona que se le conoce como Rancho Enmedio.

El funcionario estatal reiteró que el operativo se realizó de manera conjunta, luego de que la Policía Vial detectara al vehículo robado, le marcara el alto y se desatara la persecución.

Cabe mencionar que fue pasando el kilómetro 5.5 de la carretera Chihuahua – Aldama, cuando el vehículo robado se impactó en contra de un camión de carga, por lo que los tres tripulantes huyeron a pie.

En la zona se montó un operativo por parte de distintas corporaciones, y se logró la detención de dos sujetos y uno más logró perderse en el predio mencionado.

