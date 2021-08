Despiden en redes a joven Leonardo Pallares

Familiares y amigos del joven Leonardo Pallares, quien perdió la vida el pasado miércoles 4 de agosto en un accidente vehicular sobre la vialidad Sacramento, han manifestado sus condolencias a través de redes sociales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los emotivos mensajes dan el último adiós al joven de 19 años, quien perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra un poste de luz mercurial ubicado sobre la transitada ruta.

“Eras tan joven. Tu mamá y tu familia te extrañarán”, “Leo Pallares quien me va a gritar ¿Y Jordán, Lily?. Te ama tu segunda mamá mi bello ángel”, “Leo Pallares no tú no eres verdad dime qué nooooo. te amare toda mi vida”, son algunos de los mensajes que circulan en redes sociales, despidiendo al joven.

Así mismo, solicitan apoyo para la familia del joven, debido a los gastos funerarios que ocasionó este accidente, por lo que informan que en una tienda denominada Abarrotes La Sinaloa, dejaron un medio de colecta para el apoyo del joven, o también proporcionaron el número de cuenta 4152-3136-7638-3081 de BBVA, para recibir cualquier ayuda.