Explosión en vivienda de Cuauhtémoc deja cuantiosos daños materiales

Daños materiales cuantiosos, fue el saldo de la explosión en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Magisterial de la ciudad de Cuauhtémoc, contingencia que afortunadamente no dejó personas heridas o fallecida a pesar del fuerte estruendo, el cual se presume, ocurrió por la acumulación de gas, por lo que una vez más autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones con el uso de materiales inflamables

En detalle, se informó que personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal y el departamento de Bomberos, atendieron un llamado al sistema de emergencias 911, debido a que se registró una explosión en una vivienda en las calles Elba Esther Gordillo y Morelos, de la colonia Magisterial, en la que no se reportaron personas lesionadas.

Foto: Cortesía | DSPM

Al llegar, oficiales de la citada dependencia tuvieron a la vista a los elementos del departamento de Bomberos que ya estaban trabajando en el lugar, así como de Seguridad Pública. Los inspectores de Protección Civil procedieron a acordonar el lugar para evitar riesgos a la población.

En el lugar entrevistaron a la ciudadana Dora Estela A.S., de 60 años de edad, quien manifestó que desconocía qué originó la explosión en su casa y refirió que se presentaron daños en la estructura, los vidrios, en los portones eléctricos, el barandal, así como en el vehículo de su propiedad.

Foto: Cortesía | DSPM

Los elementos de Bomberos realizaron una inspección en el domicilio para asegurarse de que ya no hubiera más riesgos, sin embargo, se recomendó a la propietaria que no ingresara ya que se desconocen los daños a la estructura y hasta que no acuda un experto a hacer una valoración, es pertinente no estar adentro.