Vientos provocan incendio en los patios de Ferromex

En las inmediaciones de Ferromex, ubicadas en la colonia Robinson, al sur de la ciudad de Chihuahua, se registró un fuerte incendio que se ha propagado unas extensas cortinas de humo, que han sido visibles desde varios puntos de la capital, lo cual fue reportado por personas que se percataron por estos hechos.

Aunque de momento no se ha dado a conocer el motivo que originó el incendio, las fuertes ráfagas de viento, ocasionaron que el fuego se propagara por la hierba seca del lugar, lo que generó una movilización de parte de los elementos del Cuerpo de Bomberos quienes acudieron al lugar de los daños a atender esta situación.

De igual forma elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se hicieron cargo de acordonar la zona y comenzar con las maniobras correspondientes para tratar de sofocar el incendio y evitar que personas ingresaran a ese lugar donde se está esparciendo el fuego.

Al momento solo se han registrado daños materiales por este incidente, sin embargo, las labores de las autoridades continúan ya que el incendio se ha extendido por algunos metros debido a las condiciones climáticas que se registran en la capital.

Las condiciones climáticas van a continuar durante este día, por lo que según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, además de las bajas temperaturas, para este lunes, los vientos estarán oscilando entre los 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 kilómetros por hora.

Las autoridades, han solicitado no arrojar cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos, para evitar incendios como el que se generó en Ferromex, evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura, mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

Cae un poste como consecuencia de un percance vial

Por otra parte, en la calle Palestina y Lombardo Toledano, se registró un percance vial, donde el conductor derribó un poste, por lo cual acudieron elementos de Policía Vial, quienes se hacen cargo por las ráfagas de viento, ya que al parecer el conductor perdió el control y se estrelló en el poste con cables.