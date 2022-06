No hay que adelantarse, dice Cuauhtémoc a aspirantes para gubernatura de Morelos

"Todos quieren ser gobernadores", sentenció el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien llamó a los aspirantes a no adelantarse en la carrera política.

Dijo que como ya lo expresó antes, el próximo candidato a la gubernatura de una futura alianza con Morena deberá ser electo de acuerdo con los resultados de una encuesta como se hace a nivel nacional.

Asimismo, indicó que muchos se están anticipando y haciendo anuncios, y citó como ejemplo al subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio, aunque no existió nunca un acuerdo entre ambos: “a él no le toca la candidatura”, reiteró

Te puede interesar: Hay un nuevo y muy grave expediente contra Graco: Cuauhtémoc Blanco

Blanco Bravo aseguró que pese a que varios personajes de la política buscan llegar al Ejecutivo morelense, como la senadora Lucía Meza, el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante así como el ya antes mencionado Rabindranath Salazar, el proceso se realizará como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay que esperar, no hay que adelantarse; cuando te adelantas te va peor. Hay que trabajar. Siempre he dicho que lo más importante es convencer a la gente, a ver qué hiciste tú por el estado, qué has hecho por la sociedad y ver qué has hecho por los municipios", aseguró el actual gobernador.

Al ser cuestionado sobre cuál de los aspirantes es su gallo o gallina, Cuauhtémoc Blanco expresó tajante: "Yo mismo". Acto seguido, no pudo evitar reír.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe mencionar que la mañana del viernes 17 de junio, al concluir su participación en un evento de la 24ava Zona Militar, el mandatario dijo que aún no sabía si se sumaría a las filas de Morena, no obstante, hace un mes ya se había reunido con el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, e incluso aseguró que tenía dos favoritos para la gubernatura de Morelos, una mujer y un hombre, de quienes no quiso revelar nombres.

Con información de Jessica Arellano.

Publicado originalmente en El Sol de Cuernavaca