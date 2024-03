Layda Sansores separa del cargo a mandos policiacos de Campeche por operativo fallido en penal

A siete días que inició el paro de los policías en Campeche, la gobernadora Layda Sansores anunció este viernes que ordenó separar del cargo a la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social y el director de la Policía Estatal Preventiva, tras el fallido operativo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) San Francisco Kobén que terminó en motín.

A través de un video en su cuenta de X, Sansores explicó que Natasha María Bidault Mniszek fue cesada como subsecretaria porque era la "encargada de ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad", mientras a Antonio Saradán Solís por estar al frente de la policía durante el operativo en el penal.

El pasado 15 de marzo, elementos de la corporación resultaron heridos en un operativo durante el traslado de varios reos del Cereso San Francisco Kobén que terminó en un motín, pues denunciaron que fueron enviados sin equipo y se puso en riesgo la vida de mujeres policías.

Ante ello, los elementos policiacos se fueron a paro y el miércoles pasado, cientos de personas salieron a las calles de Campeche para exigir la renuncia de la gobernadora Layda Sansores y de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, así como de Saradán Solís.

Sin embargo, la titular de la SPSC se negó a renunciar y recibió el respaldo de la gobernadora: “Marcela Muñoz Martínez es y seguirá siendo la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana para que no haya confusiones".

Ahora piden la destitución de la Gobernadora @LaydaSansores por haber enviado a mujeres policías al Penal de Koben sin armamento y fueron ultrajadas lamentable lo que está sucediendo en los Gobiernos de Morena pic.twitter.com/bO10oMjmvJ — RosarioCastroL (@RosarioCastroL) March 21, 2024

Dos días después de la protesta, Layda Sansores anunció el cese de lo dos mandos de seguridad "para no entorpecer las investigaciones", pero mantiene a Muñoz Martínez en la Secretaría de Seguridad local.

En su mensaje, la mandataria acusó que los líderes de los policías han secuestrado este "movimiento legítimo" al negarse a establecer mesas de diálogo con su gobierno.

Asimismo, reiteró que por los tiempos electorales "tenemos partidos y actores que intentan dinamitar el diálogo y dañar a nuestro estado".

Querido pueblo campechano:



He ordenado la separación del cargo de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario Prevención y Reinserción Social, por ser la encargada de ejecutar los traslados de las Personas Privadas de la Libertad y del Director de la Policía Estatal Preventiva,… pic.twitter.com/TL8MZTa5kM — Layda Sansores (@LaydaSansores) March 23, 2024

Sansores hizo un llamado a los policías para que "no permitan que los usen y contaminen su movimiento", mientras a la ciudadanía de Campeche expresó: "no se dejen engañar. Mi convicción es siempre actuar con pruebas y con la verdad que es lo que me define; no me mueven los intereses de nadie".

Con el fin de que el paro de los policías estatales concluya, la gobernadora de Campeche indicó que publicará en sus redes sociales la respuesta al pliego petitorio "que desde el primer día se la dimos a conocer".

No caeremos en provocaciones, no me cansaré de convocar a una mesa de diálogo para afinar los detalles

La percepción sobre la seguridad entre los habitantes de Campeche se ha deteriorado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado 61.1 por ciento de la población temía ser víctima de algún delito, el porcentaje más alto desde que inició el estudio, en 2011.

La crisis en Campeche ha escalado a tal punto que el PRI pidió en el Senado de la República desaparecer los poderes en ese estado ante la falta de soluciones por parte de la gobernadora Layda Sansores, quien, aseguran, ha dejado a la deriva la seguridad y la entrada del crimen organizado.

