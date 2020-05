APILAC congela obra carretera en Michoacán

MORELIA. La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC) en Michoacán ha “congelado” por más de dos meses un falló que la Secretaria de la Función Pública (SFP) giró a esta dependencia, para reponer el resultado de una licitación pública encaminada a construir un distribuidor vial que conectaría y ordenaría el tráfico de La Mira (Michoacán), con la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, en la carretera federal México-200.

Lo anterior después de que la SFP recibió en enero de este año una impugnación por parte de un conjunto de empresas constructoras locales y un particular, quejándose del resultado del dictamen que habría hecho la API del puerto de Lázaro Cárdenas el pasado 09 de diciembre (2019), cuando otorgó la obra pública, con un valor de casi 500 millones de pesos, a la empresa ICA Constructora S.A de C.V., que quedo en segundo lugar y no cumplía con los requisitos y el puntaje necesario, además de tener un sobreprecio de 57 millones de pesos.

Sociedad Se mantiene aislamiento en Michoacán

Documentos en poder de El Sol de Morelia demuestran que la SFP concluyó y ordenó a la APILAC del puerto michoacano el pasado 28 febrero acatar el fallo y reponer el resultado de licitación, que favorece a la empresa local Construcciones Loros S.A de C.V., quién formó una alianza fuerte y firme con la Constructora Eunice Acarreos de Occidente S.A de C.V y el constructor particular Octavio Rodríguez López.

De acuerdo al expediente INC. 002/ 2019 de la SFP, está concluye que: “…se le adjudico indebidamente el contrato correspondiente a la licitación pública No. 09178002-027-19 (….) a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral S.A de C.V con un monto de 439 millones 900 mil 233.72 pesos (…) sin tomar en consideración, que quién reunió cabalmente los requisitos para obtener la adjudicación de los trabajos de la citada obra civil, fueron las empresas Construcciones Loro´s , S.A de C:V en participación conjunta con Constructora Eunice, S.A de C.V y con Prefabricados , Materiales y Acarreos de Occidente, S.A de C:V así como con Octavio Rodríguez López, en cuanto a persona física; no obstante ello, fueron descalificados bajo argumentos carentes de la fundamentación legal, técnica y económicamente requerida”.

Por último, el argumento del dictamen de la licitación de la obra de por qué la adjudicación del distribuidor vial se entregaba a ICA y no Grupo Loro´s fue que era debido a que la asociada de esta última (Constructora Eunice, S.A de C.V y con Prefabricados , Materiales y Acarreos de Occidente, S.A de C.V.) presentaba adeudos ante el Infonavit y “no era solvente econonómicamente)”.