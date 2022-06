Familiares del múltiple homicidio en Salamanca exigen justicia

Estudiantes del telebachillerato Mariano Escobedo que buscaban un futuro próspero y salir adelante, vieron truncados sus sueños e ilusiones, tras ser víctimas de un ataque armado; justo el día que perdieron la vida habrían ganado un concurso en el bachillerato de la comunidad de Barrón, el tío de tres de ellos y la abuelita de uno de ellos expresaron su dolor luego de los hechos ocurridos que les arrebataron la vida, por lo que exigen a las autoridades justicia y esclarecer los hechos.

A más de 12 horas de lo sucedido, los pobladores desconocían el motivo del ataque, la muerte de cinco jóvenes y una mujer de la tercera edad, que salía de la tienda, lo mantiene a la comunidad de más de mil habitantes en la zozobra, al percibirse miedo e incertidumbre en esta localidad ubicada a 20 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Salamanca, luego del ataque que a decir de los lugareños es el primero en su tipo; ante esta situación, fueron suspendidas las clases de los alumnos del jardín de niños General Mariano Escobedo y la primaria Sor Juana Inés de la Cruz.

“Los muchachos estaban ahí sentados tomándose un refresco o alguna cosa y ahí llegaron y los mataron (…) nunca había habido nada parecido; está todo perdido, no hay gobierno, no hay con quién ir a echar su queja uno, yo estoy más sentido porque esas criaturas no deben nada, son menores de edad que venían llegando de la prepa, de hacer su lucha para poder vivir (…) son de casa, son sobrinos tres de ellos, está uno asustado, los dejaron como un cedazo, agujeros por donde quiera”, externó el tío de tres de la víctimas.

Por su parte, la abuela de Eleuterio N de 17 años de edad, narró que tras la agresión el joven aún con vida intentó huir por la calle Benito Juárez, sin embargo, la gravedad de sus lesiones, causaron su muerte metros adelante donde encontraba con sus compañeros de escuela luego de su jornada estudiantil.

“Mi nieto Eleuterio tenía 17 años y él estaba cursando la preparatoria, quería seguir estudiando, estaban emocionados por que acababan de ganar un concurso, en ese momento estaban viendo sus celulares, días antes el me dijo que estaba contento porque iba a conseguir una beca y seguir estudiando, era un joven muy trabajador siempre le ayudaba a su mamá era muy buena gente (…) Dicen que todavía se paro y que corrió, pero que le siguieron disparando”, externó la abuela del menor fallecido.

Los hechos

Alrededor de las 19 horas del día de ayer, se reportó al sistema de emergencias un ataque armado en contra de un grupo de personas que se encontraban en la calle Miguel Hidalgo, a escasos metros de un plantel educativo, que fueron agredidos por un grupo de hombres armados que huyeron con rumbo desconocido.





De manera preliminar se dijo que las víctimas fueron identificadas como Juana “N” de 65 años, Estefanía, Pamela Rubí, Eleuterio, Guadalupe “N” todos ellos de 17 y José Guadalupe “N” de 18.





Nota publicada originalmente en El Sol de Salamanca