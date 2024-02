Aguas Profundas / Pemex es un bomba de tiempo financiera

No es un secreto ni nada parecido, aunque es un hecho relevante. Los bonos de Pemex quedaron en grado especulativo porque Moody`s Investor Service rebajó aún más la calificación de los bonos de deuda y dijo que la petrolera estaría quebrada sin las aportaciones que le hace la Secretaría de Hacienda, la crisis se deriva de que sus bonos con vencimiento al 2030 cayeron 2.9 centavos por dólar a 84.6 centavos según el reporte de Bloomberg.

Le fue mal y de malas a Pemex que sigue ninguneando a las corredurías porque sabe que el presidente López Obrador no se hará a un lado ya que está terco en sacar petróleo de dónde no hay, las justificaciones sobran ya que, en efecto, la actual administración la recibió endeudada y con baja producción por eso es la baja calificación crediticia de Moody´s de B1 a B3.

Pemex tiene hoy una muy mala suerte a la hora de encontrar yacimientos que sean rentables en el largo plazo, si sus reservas petroleras se mantienen altas es porque el ritmo de producción es muy bajo.

Lo que hace a todo mundo levantar la ceja es que después de un reporte tan duro por parte de una correduría salga alguien en defensa de Pemex y es lo que hizo Carlos Slim.

Es raro que el empresario Carlos Slim dé conferencias de prensa, pero en la más reciente a la que convocó, llamó la atención la defensa que hizo de la situación que prevalece en Pemex.

El ingeniero dijo que en los anteriores gobiernos, el de Felipe Caldéron y el de Enrique Peña Nieto; se hizo un mal manejo de la petrolera y de los recursos de hidrocarburos, pues sobreexplotaron Cantarell inyectándole nitrógeno para que produjera más, pasando de 1.7 a 2.2 millones de barriles diarios, ese solo yacimiento.

Por eso hoy, la actual administración tiene que lidiar con las condiciones de la empresa, pues la recibió en mal estado, endeudada, sin reservas, sin exploración y con una producción en caída, situación que recientemente la llevó a enfrentar una baja en su calificación crediticia por parte de Moody´s de B1 a B3.

Pemex tiene que pagar en el corto plazo 11 mil millones de dólares que se vencen este año y se necesita que Pemex, la SHCP o el presidente, el que sea, presente un plan de negocios que le de solvencia a la empresa

La realidad es que a pesar de todos los apoyos que se le dan a la empresa, la actual administración simplemente no puede arreglar las cosas, son fieles al presidente, pero inútiles para Pemex, por ejemplo, los Derechos sobre la Utilidad Compartida, la regalía que paga Pemex al Estado por la venta de crudo, pasó como producto de la reforma energética de 65% del valor a 30%, es decir se redujo a la mitad y a pesar de ese contexto, de que tiene más dinero, no puede solventar la operación, ayer se anunció que no va a pagar más de ese impuesto y eso no va a resolver el problema. Los apoyos a Pemex en esta administración son de casi 14 mil millones de dólares y a pesar de eso no repunta

Pemex debe 110 mil millones de dólares, es la más endeudada del mundo, y de corto plazo son 60 mil millones de dólares, es una bomba de tiempo y el primer año del próximo gobierno tiene un problema con Pemex que ya no aguanta más con una deuda de ese tamaño y tendrá de dos sopas: hacer que la deuda de Pemex sea del gobierno, literalmente pasar a la bancarrota y que todos los ciudadanos paguen la deuda o hacer una reestructura de la deuda que será la más dolorosa en la historia.

Pemex se enamoró de su propia voz diciendo que con más dinero lo haría mejor,la historia nos dice que ni de broma eso ocurrió.