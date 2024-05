Desde la curul 120

Diputada federal

No dejes tu futuro “a la suerte”, ni lo dejes en otras manos: “Tu futuro está en tu voto”. El próximo dos de junio en esta elección federal 2024, se elegirán: Presidente de la República Mexicana; cámara alta 128 cargos senadores y cámara baja 500 cargos diputaciones.





“El voto es el instrumento primero y fundamental para orientar, vigilar, limitar, sancionar, castigar al poder, sin voto no hay democracia, sin democracia no hay libertad, sin voto, ni libertad, ni democracia; no hay México”.





Yo coincido con Enrique Krauze: “México no debe ser la propiedad de un solo hombre, ni de un solo partido, por eso los invito a votar a conciencia el próximo 2 de junio, no dejen su futuro a la suerte, ni lo dejen en otras manos, tu futuro está en tu voto”.





México es nuestra casa común, es nuestro hogar, votar a conciencia es votar por un país libre y de oportunidades.





La función de la democracia no se agota simplemente en garantizar la renovación de nuestros representantes y gobernantes. Es mucho más que eso, es un complejo conjunto de reglas para tomar las decisiones colectivas.

En ese sentido, la intervención de las juventudes es crucial para la construcción de una democracia más participativa, incluyente y más robusta; por ello es indispensable que sus intereses, problemas y demandas sean escuchadas, pero también que sus opiniones y puntos de vista sean integradas en la deliberación y en la toma de decisiones en torno a los grandes problemas nacionales (inseguridad, violencia, salud, educación y las desigualdades económicas y sociales, entre otras) que aquejan a la sociedad entera.





Todos –mujeres, hombres, jóvenes, adultos y adultos mayores— debemos encarar con conciencia cívica nuestra responsabilidad de votar; el futuro del país está en nuestras manos.





Por lo anterior invitó a los jóvenes de edad y corazón a informarse y no dejar de participar en la jornada electoral, ya que, de no hacerlo, se cede ese poder de decisión a otras personas.





El 2 de junio, más que en cualquier otra elección de las últimas décadas, TÚ participación es importante porque la democracia no la regalan, la hacemos todos expresando nuestra opinión mediante el voto. ¡Participa, VOTA libremente!”





Licenciada en Educación. Diputada federal

