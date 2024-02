Desde la curul 120 | Marchamos por la democracia 

Angeles Gutiérrez Valdez

Diputada Federal

Distrito 09 Chihuahua





-Es necesario que todas las mexicanas y mexicanos se comprometan con la promoción, observación y defensa del voto libre.





¿Por qué marchamos? Las razones son porque si el Gobierno mete las manos en las elecciones el voto no es libre; porque si el Gobierno usa dinero público, el voto no es libre; si el Gobierno usa dinero público para apoyar a alguna candidata o candidato, el voto no es libre; si el Gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el voto no es libre.





La creciente violencia política en el marco de las próximas elecciones y la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), ha despertado la inquietud de la ciudadanía y la necesidad de convocar a esta "Marcha por Nuestra Democracia".





El resto de las demandas ennumeradas por la Sociedad Civil en México en su manifiesto ciudadano son:





-Que el INE y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y las autoridades electorales hagan su trabajo con autonomía e independencia.

-Que se blinde a la elección del dinero y la amenaza del crimen organizado

-Que las cadenas de televisión, los medios públicos, los diarios y las cadenas de radio cubran parejo todas las campañas de todos los partidos.

-Que se respete el derecho al voto informado y razonado. Alto a las encuestas falsas. Las





campañas y propuestas importan.

-Que todas las mexicanas y mexicanos nos comprometamos a la promoción, observación y defensa del voto libre. Logremos que al menos siete de cada 10 ciudadanos voten el domingo 2 de junio.

-Que se difunda la importancia del voto por diputados y senadores. La elección del Congreso de la Unión es tan importante, como la presidencial.

-Que todas las mexicanas y todos los mexicanos entiendan: este 2 de junio tenemos que votar para defender nuestra democracia y nuestra libertad.





Hoy más que nunca México nos necesita, no es momento de desistir, el país que merecemos es posible.