Desde la curul 120 | Lamentable cierre de año 2023 para México 

Diputada federal

Distrito 09 Chihuahua





Cinco años de gestión presidencial. La falsa esperanza de México con resultados desalentadores. Se nos vendió una transformación que privilegiaría a los más pobres, pero la realidad es que hoy en día, 50 millones de personas en el país viven en condiciones de pobreza extrema.

Los programas gubernamentales parecen estar diseñados más para formar clientelas electorales que para abordar de manera efectiva los problemas fundamentales que aquejan a los mexicanos y combatir eficazmente la desigualdad. Lejos de atender las necesidades de la población, se ha optado por la intentona de consolidar un partido de Estado.

No se puede pasar por alto la situación alarmante que viven las mujeres en México, uno de los grupos más lastimados en estos años. Cada día 11 mujeres son víctimas de homicidio, y dos son violadas cada hora, mientras, de manera insensible, en Palacio Nacional minimizan esta escalofriante realidad y ponen barreras para no escuchar sus demandas.

La falta de acceso a servicios de salud no sólo no se ha mejorado, sino que se ha profundizado por la negligencia y falta de eficacia de este gobierno. En lugar de avanzar hacia un sistema de salud gratuito, universal y de calidad, nos encontramos con 15 millones de compatriotas que aún no tienen acceso a servicios básicos.

El desabasto de medicamentos es una realidad que duele y que evidencia la falta de compromiso con la salud de los ciudadanos. Resultado: la pésima gestión ha provocado que los mexicanos hayamos visto disminuir nuestra expectativa de vida cuatro años.

La falta de estrategia en seguridad pública y la irresponsable actitud del gobierno en esta materia han dejado un trágico saldo de 173 mil homicidios en estos cinco años. La política de “Abrazos, no balazos” sólo ha llevado a un aumento en la violencia, ésta también ha propiciado el empoderamiento de los cárteles y su consolidación como potencias financieras multimillonarias. El crimen organizado ha sido el sector más favorecido por la 4T.

En este balance, no podemos pasar por alto el derroche de recursos en proyectos faraónicos que sólo han demostrado ser elefantes blancos, un verdadero desperdicio de recursos.

Una refinería que ha duplicado su costo, que ha causado un ecocidio y que resultará un pésimo negocio para la quebrada Pemex, un aeropuerto sin pasajeros y un tren que ha causado una tragedia en la biodiversidad de la península de Yucatán, que no cumple con las normas internacionales en materia ambiental y de gobernanza ciudadana, son ejemplos palpables de una gestión fracasada.

En cuanto al combate a la corrupción, un tema en que se prometieron avances, los hechos hablan más fuerte que las palabras. A la vista de todos se advierten más hechos de corrupción, más tráfico de influencias y la concesión de contratos sin licitación, los hijos del Pte. involucrados en los desvíos de recursos, de manera cínica un gobierno que se jacta de ser diferente.

La gasolina sigue sin estar a diez pesos, como lo prometieron, y el costo de la luz y gasolina continúa aumentando, afectando directamente a la economía de las familias mexicanas.

Ante este panorama desolador, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados nos mantenemos firmes en la convicción de defender a México. Aunque como oposición ha presentado innumerables propuestas serias y realistas, el oficialismo parece cerrarse a la posibilidad de rectificar.

En este contexto, la próxima legislatura representa una oportunidad crucial para corregir el rumbo de nuestro país. Por esa razón, instamos a todas las fuerzas políticas a trabajar juntas para lograr consensos que permitan abordar las verdaderas necesidades de México. No podemos permitir que el país siga en este rumbo de deterioro.

En Acción Nacional estamos comprometidos a defender a México, a nuestras instituciones y a la Constitución, a pesar de los embates autoritarios y la falta de resultados del gobierno federal.

Aunque el gobierno de Morena utilice todo su poder, en el PAN no nos rendiremos. La prioridad es garantizar que México sea un país con paz, prosperidad y oportunidades para que cada ciudadano pueda alcanzar sus sueños y aspiraciones.