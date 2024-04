El traje invisible del emperador y las locuras legislativas de sus vasallos

Como el cuento del traje transparente del emperador, nadie dentro del círculo jurídico del presidente parece advertirle y comentarle sobre los errores graves que pretende cometer, sino cual esta historia se pasa halagando un vestido inexistente y justificando lo injustificable. Reformas que habrán de trascender a Morena, a sus gobernantes… que influyen en el país y las personas.

Nadie le dice al Presidente la inexistencia de un traje, al desnaturalizar un juicio que tiene como principal objetivo la defensa de los derechos humanos de las personas frente los actos de autoridad; si, increíblemente el traje del emperador va por una reforma a la Ley de Amparo que hace nugatoria la suspensión provisional y sus efectos, de manera que los actos estén irremediablemente consumados y de nada serviría la suspensión definitiva.

Desde hace varios meses, la propuesta del presidente de la República de reformar importantes ordenamientos del país, anunciada en pleno aniversario de la constitución política, ha suscitado reflexiones sobre el momento oportuno de tales iniciativas. ¿Por qué proponer cambios significativos cuando su mandato está por concluir, dejando en el aire la certeza de su continuidad? No dejaba de pensar que se trataba de una fanfarronada y que las iniciativas de reformas en ahorro para el retiro como a la Ley de Amparo.

Esta semana participé activamente sobre una de las reformas: la creación del fondo de pensiones para el bienestar, una medida que genera inquietudes sobre su viabilidad y que compromete el futuro de miles de trabajadores mexicanos que han dedicado su vida al esfuerzo laboral.

El menosprecio evidente hacia la labor de las clases trabajadoras se hace patente en el discurso de la candidata oficialista, fracciones parlamentarias de Morena en congresos locales, en congreso federal donde además cometieron flagrantemente chapuza. Es increíble escuchar que ellos defendían que no se privatizarán las cosas y derechos… Resulta ser que estos recursos son privados: con más fuerza nos manifestamos en contra de la estatización de lo privado.

Se promueve una iniciativa que despoja los fondos de ahorro para mezclarlos con empresas como Mexicana de Aviación, El Tren Maya, Las refinerías o el Aeropuerto Felipe ángeles, obras y proyectos estatales cuya viabilidad financiera es cuestionable, por no decir quebrados. Más estatización en perjuicio de las personas.

Esta iniciativa, ha generado preocupaciones no solo por su contenido, sino también por el manejo legislativo que ha recibido. La discrepancia entre el dictamen presentado al pleno sin más rollo: dejaron evidente lo chapuceros que pueden ser. Un dictamen se aprobó en comisión y cambiaron por otro el que se discutía en el pleno. Así las cosas, donde se crean las leyes y aún sin entrar en vigor: ya están violándolas.

En virtud del cuestionado contenido como el chapucero proceso legislativo: fue suspendido hasta la siguiente semana. No sé qué de todo me asusta más: la pretensión de estatización o la flagrante forma de violar las leyes en por la Fracción de Morena. No salgo de mi asombro en la desnaturalización del Juicio de Amparo que lejos de seguir con el principio de progresividad de los DDHH, y seguridad jurídica: va en retroceso.

Así las cosas, con el traje del emperador…. Los temas trascendentales deben ser debatidos con democracia y legalidad, considerando su impacto real en la vida de las personas.

GEO BUJANDA

