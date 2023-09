La selección morena

“Muchos pensamientos… un solo equipo”

“DESDE CUALQUIER ÁNGULO EN EL ENTORNO” avista un resultado previsto con antelación; cualquiera que conozca el proceder de AMLO, el de toda la vida política del Tabasqueño, hubiese previsto que la Dra. Claudia Shainbaum, siempre era la “ganona ”, pues aún ante sus virtuales desaciertos: descuidos serios en el Metro, en el abastecimiento de agua potable y en su prematura promoción, fue insuficiente el Teatro con distintos escenarios y personajes que desarrollaron su participación predecible por los discursos empáticos de su principal promotor, aquél protagonista de las mañaneras antagónicas, porque, por un lado defiende la justicia y la imparcialidad y, por el otro, escuda la injusticia y la parcialidad. Y si no condescendiéramos con tal aseveración, bástenos revisar la defensa a ultranza de “primero los pobres”, si, pero para posicionar sus intereses particulares y su ambición de la que habla su subconsciente pues cuando refiere que precisamente más del 57 por ciento de mexicanos con algún grado de pobreza, de alguna manera garantizan la aproximación de votos a su favor, infiere seguir conservando al país en tal ‘estatus’. Y ‘AGUAS’ porque para derrotar al aparato de estado morenista con esa marcha a su favor (la de los agradecidos por sus ‘dádivas’, incluyendo la de todo el ejército de SERVIDORES DE LA NACIÓN, DE LOS ADULTOS MAYORES, DE LOS ‘NINIS’ EXTROVERTIDOS, DE LOS MINUSVÁLIDOS, DE LOS BECARIOS y de todos los demás favorecidos). Requiere adquirir un tal grado de consciencia que habrá de ponerse a prueba en 2024 y que no se avisora por dónde lograr una gran fuerza opositora que pudiera dar la contraparte, Así que todo parece indicar que por primera vez será el sexo femenino que ocupe la presidencia de México; será Shainbaum por morena o será Gálvez por Grupo Opositor o acaso surja una figura masculina por algún partido displicente o con grado independiente que pudiera ejercer una fuerza equivalente a la tremenda que ofrece el estado y darle la batalla?

No se ve por donde, la hipótesis es que tendremos nueva presidente, entendiendo que sería LA PRESIDENTE DE MÉXICO, no la presidenta, puesto que la Real Academia de Letras Española, enseña que es ENTE y no ENTA, porque no se dice: estudianta, sargenta, tenienta, viventa, valienta, etcétera. Así que para ir acostumbrándonos a que será mujer la presidente, pronunciemos su investidura adecuadamente.

Y qué esperaremos los mexicanos, pobladores urbanos y rurales? Que la CUARTA TRANSFORMACIÓN deje de ser EL CUATROTE. cargofe7@hotmail.com Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, AC.