La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un buen taller donde el expositor nos recomendó el libro "La Caja", que es una obra que toca el tema de la mejora personal y profesional mediante la metáfora de una "caja" que simboliza las limitaciones y los prejuicios que las personas crean en sus propias mentes. Este escrito se enfoca en cómo nuestras acciones y decisiones están a menudo restringidas por pensamientos y percepciones erróneas sobre nosotros mismos y los demás.

Establece un esquema para entender cómo estas "cajas" mentales nos afectan y cómo podemos salir de ellas para lograr un cambio positivo y de crecimiento. El punto principal es que muchas veces nos encontramos atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento auto-limitantes sin siquiera darnos cuenta. Estos patrones nos impiden ver la realidad tal como es, afectando negativamente nuestras relaciones y desempeño. La metáfora de la caja sirve para ilustrar cómo estas limitaciones internas crean una barrera invisible que nos separa de los demás y de nuestras verdaderas capacidades.

Al mismo tiempo propone que la clave para salir de la caja es a través de la autoconciencia y el cambio de perspectiva, ¿Qué tal si lo vemos desde otro punto de vista?. Esto implica reconocer las veces que juzgamos a los demás y nos cerramos a sus puntos de vista, así como entender que cada persona tiene su propia historia y motivaciones. Al adoptar un enfoque más de empatia y abierto hacia los demás, podemos comenzar a elimminar barreras que nos separan de ellos y, a su vez, desbloquear nuestro potencial para el crecimiento y la mejora.

Además, este libro prioriza la importancia de la comunicación y la vulnerabilidad como herramientas para construir relaciones más profundas y significativas. Al abrirnos y compartir nuestras propias inseguridades y miedos, invitamos a otros a hacer lo mismo, creando un entorno de confianza y comprensión mutua.

El impacto de vivir fuera de la caja se describe no solo en términos de éxito personal y profesional, sino también en la mejora de las dinámicas de equipo y la creación de entornos de trabajo más colaborativos y productivos.

En este entorno, los lideres deben ser rápidos en anticiparse y detectar tendencias. En provocar cambios en lugar de ser meros espectadores y en romper las reglas si es necesario. Ser revolucionarios implica producir cambios profundos y perdurables. No conformarnos con lo establecido. Ver las cosas desde otra perspectiva. Ser creativos, hacerse preguntas continuamente y encontrar las respuestas. Observar nuestro entorno desde una cierta distancia y ser objetivos. No hacer las cosas porque siempre se han hecho así o porque es la costumbre.

Salirse de la caja invita a entrar a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de actuar, a una nueva forma de vivir, donde las posibilidades son ilimitadas y las oportunidades aparecen día a día.

Confieso que no es fácil, traté de hacerlo el día que leía al autor y no logré salir de la caja, hice varios intentos durante el día y mi mente regresaba a lo tradicional, a lo conocido. Esto me provocó una reflexión interesante acerca de la costumbre, mis hábitos, mis creencias, mis entornos y a preguntarle ¿estoy en la caja? Seguiré intentándolo hasta que deje de engañarme a mí mismo y logre salir de la caja.