Los retos en materia ambiental para el próximo gobierno

A partir del próximo primero de octubre inicia la nueva administración federal y para el nuevo gobierno, el cuidado del medio ambiente será un gran reto a enfrentar ante los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, así como los compromisos internacionales que México ha asumido, principalmente en los temas de reducción emisiones y de frenar la deforestación.

Como sabemos, la presencia del cambio climático es ya más evidente y sus efectos son más intensos. Las sequías cada vez más recurrentes y prolongadas, los nuevos récords en registros de altas temperaturas, así como la presencia de ciclones más devastadores, nos dan una clara muestra de ello. Todo esto obliga a impulsar con urgencia, estrategias y acciones para reducir las emisiones, es decir, para la mitigación y estar mejor preparados para enfrentar las nuevas condiciones, que es la adaptación al cambio climático.

En este tema, el reto que la nueva administración federal deberá enfrentar es monumental. En materia de mitigación y adaptación al cambio climático, si no se actúa a tiempo o las acciones que se realizan no son de la magnitud que se requiere, el problema no solo no se contendrá, sino que tenderá a agravarse. Esta alta responsabilidad será atendida a partir de octubre próximo por la nueva titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la maestra Alicia Bárcena. Ella es licenciada en biología por la UNAM y tiene maestrías en ecología por la UNAM y en administración pública por la Universidad de Harvard. Como experiencia en el sector medioambiente, de 1982 a 1986 fue Subsecretaria de Ecología en la SEDUE y de 1988 a 1990 fue Directora General del Instituto Nacional de Pesca, lo que muestra su preparación y experiencia para la nueva responsabilidad que atenderá.

Entre los asuntos prioritarios, están sin duda el tema del agua, la contención de la deforestación y la conservación de la biodiversidad, así como los compromisos internacionales de nuestro país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para atender estos temas, es indudable que se va a requerir fortalecer y asignar mayores recursos a las dependencias y organismos del sector medioambiente, como la CONAGUA, CONAFOR, CONANP, CONABIO y PROFEPA, principalmente; en función de lo que se proyecte en materia de presupuestos, fortalecimiento institucional y perfil de los equipos de trabajo, se podría tener una señal clara de la atención que tendrán estos temas en el próximo sexenio.

Entre los compromisos de acciones contra el cambio climático, asumidos por nuestro país en la COP 21 celebrada en París en 2015, destacan las metas de reducir en un 25 % nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y de 50 % al año 2050, proyectando alcanzar el pico máximo de emisiones en el año 2026, tomando como referencia para la línea base, el año 2013. En la COP 27 celebrada en 2022 en Egipto, México se comprometió a incrementar sus metas en reducción de emisiones, ahora a un 35 % para el año 2030 y alcanzar cero emisiones netas para el año 2050.

Para lograr estas nuevas metas, una de las estrategias planteadas es incrementar la generación de electricidad con el uso de energías renovables, estableciendo como meta que un 35 % de la generación de electricidad provenga de fuentes renovables para el año 2024 y 43 % para el año 2030. Esto va a requerir cuantiosas inversiones en este sector para los próximos años. Otro importante compromiso asumido por nuestro país, es lograr una tasa cero de deforestación para el año 2030. Esta será seguramente una de las metas más difícil de alcanzar, dadas las actuales tasas de deforestación que tenemos y la tendencia que estas han mostrado en los últimos años. Este importante tema lo abordaremos con mayor detalle en nuestra próxima publicación.