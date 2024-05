Nombres, nombres y... nombres / PakMail consolidación en 2024 por elecciones, crece a doble dígito y pleno enfoque a logística

Aunque el negocio de franquicias gradualmente se ha recuperado tras la pandemia, todavía este año si bien avanzará, deberá enfrentar un segundo semestre complicado por la incertidumbre electoral.

Una compañía que es parte de ese modelo de negocio es PakMail con 32 años en el país y que trajeron de EU Jacobo Buzali y su hermano Víctor Buzali. Firma de mensajería, pero ahora más de logística con 154 franquiciatarios distribuidos en 23 entidades.

Pese a que poco a poco ha crecido en unidades, ahora la meta es consolidar, en el contexto del año político.

En el giro de su quehacer, PakMail aprovecha ahora para fortalecerse en la atención a grandes usuarios vía una infraestructura que ofrecen terceros, desde almacenamiento, manejo de inventarios o entrega en la última milla.

Tiene alianzas con DHL de Antonio Arranz, FedEx de Jorge Torres, UPS de Francisco Ricaurte, Estafeta de Jens Grimm, Redpack de Edmundo Vergara, etc.

El salto de la mensajería a logística lo propició el crecimiento del “ecommerce”. Con el Covid-19 dice Jacobo Buzali se avanzó de golpe lo proyectado a 5 años.

Además el mercado se depredó con actores que compran guías y operan barato y ni siquiera entregan. Aquí también hay una fuerte presencia de compañías chinas.

Para responder en logística la tecnología es nodal. PakMail ha invertido 3 mdd en los últimos 2 años para que la clientela pueda recibir un servicio de excelencia, remarca Buzali.

El año pasado realizó 3.5 millones de envíos, unos 300,000 al mes. Hay franquiciantes con más de 30 años que se han adaptado al nuevo concepto y aliados recientes que se mueven rápido para atraer a su punto de venta clientes de mayor calado, sin descuidar lo residencial, con aliados como Amazon de Pedro Huerta o Mercado Libre de David Geisen.

Un competidor directo para PakMail, con una nómina de 700 empleados, es Mail Boxes, pero Buzali puede presumir que hoy son 3 veces más grandes. Vaya para 2026 también rebasarán el tamaño que tiene esa firma en EU.

Un acicate en el horizonte es el “nearshoring”, y las ventas “online” que seguirán viento en popa. De ahí un avance a doble dÍgito en los últimos 3 años.

Hoy una franquicia de esa firma está en un millón 300,000 pesos con “llave en mano”. Por supuesto hay que trabajar duro y escoger la localización, que es nodal.

SIGUE DEPURACIÓN EN SOFOMES Y FONDEO APRETADO

Le platicaba del cúmulo de solicitudes que hay por un banco en la CNBV de Jesús de la Fuente. El grueso para captar del público y luego prestar, la mayoría en tarjetas, el nuevo oro negro máxime el nivel de las tasas. Por eso también la decena de peticiones para sofipos. Curiosamente ninguna para sofomes. Lógico. En ese tras Alpha Credit, Crédito Real, Unifin y ahora Mega de Guillermo Romo el fondeo en el mercado sigue apretado. Vaya este año continua la depuración, dado también el disparo de la morosidad en algunas categorías.

DIDIER MENA DEJA SANTANDER OTRO DE EQUIPO CREDIT SUISSE

Y si de movimientos se trata resulta que Didier Mena dejó su cargo como vicepresidente de Administración y Finanzas de Santander. Cantidad de versiones respecto a su salida. Venía del Credit Suisse al igual que Felipe García director del banco. Todavía hay en sus filas varios ex Credit Suisse. No hace mucho hasta se hablaba en broma del banco hispano-helvético.

OFICINAS DE LICENCIAS INOPERANTES EN CDMX CON LA 4T

De no creer lo que sucede con la 4T en trámites que antaño eran rutina. Resulta que las oficinas de tramitación de licencias no pueden operar. Cuando no se cae el sistema, no tienen material. Dichas unidades dependen de la Secretaría de Movilidad a cargo de Andrés Lajous. Si para el ciudadano común es un desafío, imagine para los choferes que deben estar en regla.