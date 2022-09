Sin fecha el juicio político contra Corral; se analiza procedencia: García Cantú

Desde este miércoles se llevaría a cabo la reunión de la comisión jurisdiccional para abordar el tema del juicio político en contra del ex mandatario Javier Corral, sin embargo hasta el momento no hay fecha programada para sesionar, así lo informó el presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, Gabriel García Cantú, quien detalló que el motivo es para que los legisladores analicen el documento.

Detalló que oficialía de partes turnó a cada uno de los integrantes para que se realice el análisis de la demanda de juicio político interpuesta por el ciudadano, Otto Valles en contra del ex gobernador, Javier Corral Jurado por presunta ilegalidad en la doble nacionalidad, por lo tanto sigue sin definirse la fecha exacta de la próxima reunión.

Cada legislador conocerá a detalle los motivos de la demanda interpuesta para en la próxima reunión de Comisión determinar la admisión o no de la demanda de juicio político, porque en esta denuncia, la cual es diferente a las otras, ya que se tiene que revisar los veredictos relacionados con la doble nacionalidad, explicó García Cantú.

“En la próxima reunión se resolverá si existen elementos para aprobar o no dar entrada a la denuncia e iniciar con el procedimiento correspondiente”, añadió el integrante de la bancada del PAN.

Asimismo García Cantú dijo que se está en la espera de la resolución que emita el juez primero de distrito, tras la impugnación a las tres denuncias que fueron desechadas por la Comisión legislativa, dos interpuestas por el ciudadano Gerardo Cortinas Murra y una por el magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes.

“Se revisarán por parte del juez de distrito cada uno de los asuntos en particular y posteriormente determinará si hubo o no violaciones en el proceso legislativo, tras desechar las denuncias por considerar que no hay elementos”.

La reunión de la Comisión es probable que se lleve a cabo en dos semanas, para dar tiempo a que los legisladores realicen a detalle el análisis de la denuncia interpuesta por el empresario, Otto Valles, aseguró García Cantú.

El pasado 7 de septiembre el empresario Otto Valles Baca ratificó ante el Congreso del Estado la denuncia de juicio político en contra del exgobernador Javier Corral Jurado por el presunto uso de doble identidad, tras presentar la demanda el pasado viernes 2 de septiembre ante las oficinas de Oficialía de Partes del Poder Legislativo local.

"Se fundamenta la presente denuncia de solicitud de juicio político en contra de Javier Corral Jurado, quien se encontraba impedido por disposición constitucional para acceder al ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, se requiera ser mexicano por nacimiento, y se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad", explicó el denunciante.