Sistema Estatal Anticorrupción, obligado a canalizar y tratar las aguas sucias de la corrupción

Por: Carmen Lucila Álvarez González

carmen@anticorrupcion.org

En Chihuahua, el 72% de los funcionarios públicos no han tenido la intención de denunciar actos de corrupción o faltas administrativas porque ignoran cómo comprobarlo (32.9%); temen perder su empleo (25.8%); creen que no sirve denunciar (15.6%), no quieren molestias (15.6%); son amenazados (13.7%); las órdenes vienen de jefes (4.2%). Estos datos obtenidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) no sólo preocupan, sino que demuestran procesos de denuncia deficientes que generan impunidad.

Si comparamos a la corrupción a una gran cloaca, sería lógico pensar que la suciedad o aguas negras que genera deben canalizarse en tuberías de desagüe hasta llegar a plantas tratadoras de agua. En estos espacios deberían realizarse los procedimientos necesarios para retener aquéllos elementos tóxicos que contaminan el ambiente, recuperar la mayor cantidad de agua reusable y proponer formas para disminuir los niveles de desperdicio que generamos.

Siguiendo este desagradable pero gráfico ejemplo, las tuberías serían los mecanismos de denuncia indispensables para canalizar todas las inmundicias a su destino. Pero si estas tuberías tienen “fugas” causadas por la falta de procedimientos de denuncia adecuados y “taponeos” de un sistema de justicia que genera impunidad, toda esta suciedad se esparciría e incluso podría entrar a nuestras casas contaminando a nuestras familias. El olor sería tan fétido que nos haría enojar, pero también nos arriesgaríamos a acostumbrarnos a esa pestilencia y las enfermedades que nos pudieran causar; podríamos cometer el error de creer que si ignoramos el problema éste desaparecerá o alguien más vendrá a limpiar por nosotros. Es decir, negaríamos ser responsables de limpiar nuestras casas y de mandar la suciedad al caño.

Sin embargo, la salvación siguen siendo las personas. El 45% de las personas que habitamos este estado manifestamos tener la intención de denunciar actos de corrupción y faltas administrativas. Creo que de una u otra manera, permanece la resistencia de las personas para protegernos del peligro; a final de cuentas, denunciar es una de las mejores maneras de manifestar nuestro rechazo a la corrupción y de presionar a las dependencias a cumplir su función.

De ahí, que dos de los grandes retos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sean: garantizar la instalación de sistemas de denuncia seguros (a nivel estatal y municipal) y sistemas de justicia (Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Justicia Administrativa) con capacidad para aplicar la ley.

El Comité de Participación Ciudadana, como parte del Sistema, trabaja para que las dependencias del SEA se comprometan, a través de una Política Estatal Anticorrupción, a implementar un sistema integral de denuncia ciudadana y a generar las capacidades institucionales para responder al llamado de justicia que nos hace la sociedad chihuahuense. Estamos convencidos de que este camino nos llevará a disminuir la corrupción en Chihuahua.