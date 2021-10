AndyB de La Voz Kids, cantará aquí en recital de música

Andrea Sophia Becerra Dávalos, conocida artísticamente como AndyB, quien participó en unos de los reality show musical muy conocido mundialmente “La Voz Kids”, informó que actualmente se encuentra grabando temas más elaborados para sus plataformas digitales, asimismo, estará presente este 16 de octubre en Chihuahua capital para participar en el “Recital de Música Contempo 2021”.

Nació en California, pero ha tenido su residencia en varias partes de Estados Unidos y México por lo cual tiene una fuerte herencia mexicana permitiéndole enriquecer sus influencias musicales dentro del rock, pop y la música regional haciendo de ella una niña empoderada y talentosa en el mundo de la música, justo antes de cumplir 11 años, Andy lanzó su canción debut en noviembre de 2021, Rain de Guns and Roses, seguida de Upside Down, I Have Nothing, How Am I Suppose to Live without You y I Think We Are Alone Now.

“También me han invitado a otros concursos musicales en vivo en EU, quiero grabar un álbum en español con canciones inéditas, me gustaría que fueran baladas y rancheras, admiro a Ángela Aguilar y Natalia Lafourcade, quiero prepararme a fondo para tener una carrera de éxito y con muchos discos”, informó.

Foto: Cortesía | David Becerra

“Me sentía nerviosa por viajar durante la pandemia ya que nadie estaba seguro y no sabíamos que iba a pasar, pero ahí estábamos y el salir en televisión no me la creía, sentía que era un sueño y estaba muy emocionada por ir a la Ciudad de México ya es que es muy bonita y estoy muy agradecida con el instituto Contempo porque fui ahí donde me dieron la invitación para participar en La Voz”, así lo declaró AndyB sobre su experiencia en este concurso internacional.

DATO:

