Ángel Wyboorn y Die San lanzan su segundo tema en colaboración

Como lo había anunciado en sus redes sociales semanas atrás Ángel Wyboorn, lanzó su tema “Stay in my room” (Quédate en mi habitación), donde cuenta con la colaboración Die San, juntos unieron sus talentos para cantar y escribir la melodía que se encuentra ya disponible en las diversas plataformas musicales de los artistas, quienes son originarios del estado de Chihuahua.

Sobre el proceso de producción indicaron: “Fue un procedimiento muy divertido y orgánico el grabar el sencillo 'Stay in my room' haciendo el tipo de música que nos gusta a ambos y disfrutamos con solo escuchar. La canción está inspirada por el sonido viral 'The perfect girl' de Mareux, intentando replicar su producción y la manera de procesar los instrumentos con un ritmo pegajoso con el que perfectamente puedes bailar (o sólo mover la cabeza)”.

Por otra parte, el músico y productor Ángel Wyboorn, expresó que en este trabajo quiso crear una atmósfera fuera de este mundo, en la que la persona que escuche la melodía pueda sentirse tan cómodo, como si estuviera en su propia habitación.

Él grabó su propia voz para el coro de la canción, para posteriormente invitar al cantante Die San, vocalista de Lounley y La Noche Triste, a contribuir, quien agregó sus propias ideas sobre el tema de la canción en forma de letras y arreglos.

Cabe señalar que anteriormente, los dos han colaborado previamente en 2021 para la canción “Please, come back”, producción que cuenta con 852 mil vistas en YouTube.

Aparte de las cualidades artísticas mencionadas anteriormente sobre Angel Wyboorn, también es diseñador de sonido y guitarrista independiente líder de proyectos como Madly Explicit, Syphon Soul y Tuna Massacre, de igual forma fundó Infernal Media, que es un network de aprendizaje para productores musicales enfocados a los géneros drum & bass, electro house y dubstep.

Frase: “Esta canción es para una persona muy especial, ella sabe quién es, conoce en dónde siempre tendrá un lugar dentro de este mundo”: Ángel