En restaurante Época conviven influencers de Chihuahua

Con miles de seguidores en Instagram, Jesús Herrera, Chelsy y Marlene Esparza se reunieron para celebrar la próxima llegada de la Navidad e intercambiar buenos deseos para el año nuevo; la cita fue en la Terraza del restaurante Época que organizó la convivencia con el fin de dar a conocer su nueva propuesta, ahora más juvenil y con menú renovado que incluye Tamales Oaxaqueños.

Jesús Herrera cuenta con miles de seguidores en Instagram gracias a su contenido versátil en el que aborda diversos temas y destaca su faceta de filantropía la cual aprovecha para invitar al público en general a que se una y juntos colaborar por los más vulnerables.

“Chuy” como lo llaman sus allegados tiene fuerte influencia en redes sociales las cuales dijo en entrevista que le realizó anteriormente esta casa editora, “son para hacer el bien y apoyar a los demás, es impactante lo que puedes lograr cuando las personas se unen y son solidarios con quienes más lo necesitan, agrega: “Utiliza el alcance que tienes para ayudar, que sirva y que funcione, a mí no me molesta que una empresa me diga yo te apoyo pero me mencionas, excelente, no tengo problemas, mientras sea por el bien de otros, adelante”.

Fotos: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, Chelsy, es madre de familia y una mujer que marcó parteaguas en el mundo de creadores de contenido digital en Chihuahua; sin pertenecer a generaciones modernas, esta mujer mostró que la edad no es impedimento para dominar las plataformas virtuales y día a día se convierte en tendencia por ofrecer parte de su vida a través dispositivos electrónicos conde comparte recetas, tips e invita a visitar diferentes lugares de los cuales ofrece breves reseñas o cápsulas publicitarias que realiza en colaboración en empresas de las cuales es imagen.

Mientras tanto, Marlene Esparza se desenvuelve como empresaria y luchadora incansable de la equidad de género por lo que apoya diferentes campañas y propuestas que buscan el bien común y la igualdad entre mujeres y hombres.

También estuvo presente Diana Dávalos a quien sus seguidores apoyan por su material vanguardista que se enfoca en la cotidianeidad en la que incluye el estilo de vida de las mamás del siglo XXI, las cuales ejercen diferentes facetas en lo personal y profesional.

DATO

La coordinación del evento estuvo a cargo de Daniela Chávez, conocida en Instagram como “La Reina de la Fiesta”