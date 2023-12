Frida Almeida obtiene título Miss Elegancia en el "Miss Teen Towering Universe México"

Hablar de belleza, sin duda es hablar de Chihuahua, quien en los últimos años ha sobresalido en los concursos de belleza, este es el caso de la chihuahuense Frida Dariela Almeida Tordecillas, de 17 años, quien participó en el concurso Miss Teen Towering Universe México, en la categoría Teen, evento que tuvo lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay, y obtuvo el título de Miss Elegancia.

Sobre esta experiencia la joven expresó: “La verdad me fue muy bien, conocí muchas niñas e hice amistad con varias de ellas, no gané la corona, pero me gané una medalla que es Miss Elegancia, aparte de participar en este evento también, por supuesto, fue el Nacional y tengo otro título estatal que es Miss Teen Top Model Chihuahua 2022.

“En este concurso internacional me gustó mucho la convivencia con las compañeras, aprendí mucho de los otros países, ya que nos pusieron hacer diversas actividades, sacándonos de nuestra área de confort, pero todo eso nos llevó a enriquecernos culturalmente, ya que estuvieron presentes las naciones de: Brasil, Argentina, Italia, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Puerto Rico, entre otras.

“Además, sobre mis proyectos futuros, deseo seguir participando en este tipo de concursos de belleza, seguir preparándome para llegar a un certamen de mayor importancia y proyección, aunque ya tengo cuatro años de experiencia en el mundo de la belleza, todos los días se aprende algo nuevo, por otra parte, el año que entra, tendré que entregar mi título nacional”, expresó Frida Dariela Almeida Tordecillas.

Es de mencionar que la joven se encuentra cursando hoy en día el quinto semestre de bachillerato y siempre deseó entrar a las pasarelas, esto, ya que tiene una estatura alta, 1,83, sin tacones, y en su momento, se sintió acomplejada por este motivo, sin saber que eso le abriría las puertas al modelaje y hoy domina los escenarios donde quiera que desfila.

Otro aspecto que llamó la atención de este tipo de eventos es que tienen la oportunidad de ayudar a los demás, con actividades altruistas, haciendo labor social para la comunidad tanto de la capital como de la sierra, llevando alegría y apoyo a menores en situación de calle, albergues, escuelas.

Asimismo, se le cuestionó que si tuviera el poder de modificar un curso de belleza ¿Qué sería?: “Creo que a hoy en día siguen estando presentes los estereotipos, por supuesto existe ya más apertura para todo tipo de cuerpo, sin embargo, si en mí estuviera cambiar algo en una competencia sería eliminar los prototipos que aún permanecen, esto con el objetivo de que la mujer pueda mostrar su cuerpo libremente sin ningún tipo de complejo.

“Ya que la belleza fuera de lo físico es la inteligencia y la fortaleza que tiene una mujer, sus sentimientos, su manera de pensar”, indicó.

Finalmente, mandó un mensaje a las nuevas generaciones sobre los concurso de belleza: “Es una experiencia muy linda, que la disfruten mucho, que lo den todo por representar a su país, que se preparan, y que es algo que se queda para siempre en la vida ganes o no ganes, ya que el estar arriba de un escenario representando a tu nación es ya un éxito”.

Dato: Otra de las facetas artísticas de la joven es el canto, aunque no lo hace de manera profesional hasta este momento, es uno de las artes que practica en familia y amistades