Hoy, gran recital de “Coctel Dúo”

El proyecto artístico “Coctel Dúo” se presentará, por primera vez en vivo, este día en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, a las 20:00 horas, con su concierto “Los colores del cello”, evento que forma parte de la Red de Teatros Chihuahua, asimismo, el dueto está integrado por Mireya Pérez Ríos (cello), y Carlos Aguilar Weber (guitarra), teniendo un costo el boleto de $99.00, los cuales se podrán adquirir en la taquilla.

Entre los temas que podrá disfrutar el público se encuentran: Havana (Camila Cabello), Amapola, Las hojas muertas, Libertango, Samba pa' ti, Si tu vois ma mere, My favorite things, Mañana de carnaval, As times goes by, Tres mambos Dámaso Pérez Prado, Mambo no. 5, Cerezo rosa, Qué rico mambo, El manicero, melodías que serán entonadas en varios géneros musicales como: bolero, chanson, bossa nova, samba, mambo, tango, música cubana, jazz, sólo por mencionar algunos de ellos.

Coctel Dúo es el proyecto de un ensamble instrumental mínimo de violonchelo y guitarra que incluye todos los elementos de la música: melodías, contra melodías, acompañamiento, progresiones armónicas, línea de bajo y percusión, dando como resultado una música muy completa que podría sorprenderte por su originalidad y ser ejecutada por sólo dos músicos.

Los artistas informaron que ellos pertenecen a otro ensamble Petit Comité Trío donde decidieron tocar un tema con cello y guitarra, eligiendo la melodía Samba pa’ti, de Santana, sin embargo, en eso llegó la pandemia y después se presentó la oportunidad de atender la convocatoria Programa Emergente de Apoyo a Creadores, por parte del Gobierno, es cuando deciden fundar Coctel Dúo para solicitar este estímulo teniendo una respuesta positiva, siendo invitados al Festival Internacional Chihuahua Digital 2020, iniciando así su trayectoria por el mundo de la música.

Los boletos también los puedes pagar vía depósito en BBVA a nombre de Mireya Pérez, CLABE: 012150029803481981; No. de tarjeta: 4152313532800005, después de hacer la transferencia puedes enviar el comprobante por WhatsApp al 614-215-1266 o al 614-510-0026 y los accesos van a estar en la entrada del teatro a nombre de la persona que indiquen. Deseas saber más de este nuevo concepto musical, búscalos en sus redes sociales de Facebook e Instagram como Coctel Dúo.