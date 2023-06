Lasso viene a “Quedarse solo para siempre”

El cantante venezolano Andrés Vicente Lazo Uslar conocido artísticamente como “Lasso” viene a Chihuahua capital con su gira mundial 2023 titulada “Lasso vs Quedarse solo para siempre”, quien dará su concierto en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo este 29 julio a las 21:00 horas, los boletos ya están disponibles en topticket.mx

Así que si eres fan de este cantautor, es tu oportunidad de poder disfrutar de su música pop, pop-rock, balada romántica, urbano; ritmos que podrás encontrar a lo largo de su discografía, donde se encuentran temas que han logrado a los primeros lugares de popularidad como son:

“Un millón como tú”, Ojos marrones”, “Cuatro estaciones”, “Hasta ese día”, “Sin otro sentido”, “Libertad”, “Te veo”, “Diferente”, “Cambio de luces”, “Corriendo con tijeras” entre otras más, que se pueden escuchar en la plataforma de YouTube donde tiene 928 millones de reproducciones.

Es de mencionar que antes de dar inicio a este tour llevó a cabo algunas reuniones informativas con los medios de comunicación para dar a conocer sobre este espectáculo que estará llevando a países como: México, Venezuela, España, Portugal, Alemania, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, por mencionar algunas naciones.

Foto: Facebook | Lasso

“El público podrá disfrutar no sólo de música, sino también con aspectos teatrales, esto con el objetivo de hacer un evento fuera de lo convencional, arriba del escandio por supuesto estarán todo el equipo que estará apoyándome para dar un show de calidad y habrá más de

20 temas que interpretaré, deseo que la gente que asista diga ‘valió la pena por lo que pagué”, expresó Lasso.

Desde sus inicios, en el 2011, ha logrado varios reconocimientos y obtenido premios como: la nominación al Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en el 2021;, ganador como Artista Pop Rock del Año en Premios Heat 2015; Ganador de 14/24 premios Pepsi Music.

De igual manera ganó Discos Platino en Perú, Ecuador, México, Centroamérica, Chile, Argentina, Venezuela y USA; cuenta con medio billón de vistas en YouTube, y más de 400 millones de reproducciones en Spotify, en esta última plataforma cuenta con 10.5 millones de escuchas mensuales, y, según su biografía, está entre las 50 personas más seguidas de Instagram y Twitter de su país.

Por otra parte, ha llevado a cabo varias colaboraciones con estrellas de la talla como: Paty Cantú, Juan Gabriel, Sebastián Yatra, Danna Paola, Ana Guerra, Lagos, Cami, mancuerna que le resultó un éxito con cada uno de ellos.

Aunque Lasso ha sido acompañado por diversos músicos de diferentes nacionalidades durante toda su carrera, la alineación oficial que lo acompaña desde su gira "Algodón World Tour" del año 2022 a la actualidad es mexicana y está conformada por: Adrián Toussaint, guitarras; Javier García Arellano, bajo; y Rubén Vázquez Alonso en la batería y director musical.

Dato: el tema “Ojos marrones” fue lanzado el 2 de junio del 2022 y adquirió fama internacional al volverse viral en TikTok