Lizzeth Carbajal es coronada Universal Petite ciudad Chihuahua, ganando la etapa municipal

El día 5 de junio fue coronada Miss Petite Chihuahua 2022 Lizzeth Carbajal, de 24 años, ganando la etapa municipal, el cual fue organizado por Norma Quintero, asimismo obtuvo la Banda Elegancia; la joven estudia Nutrición, y también desempeña labores en pro de la comunidad chihuahuense, gracias a su triunfo desempeñará el mismo papel, pero ahora a nivel estatal en octubre que se llevará aquí en la capital.

“Me solté llorando y sentí mucha felicidad al enterarme de que gané, en mi mente pasó darle gracias a Dios porque he pasado por momentos difíciles, entonces el saber que logré y sí se pudo fue un momento muy emotivo al lado de mi familia; por otra parte, estoy haciendo una labor social la cual nació debido a mi niñez que fue muy bonita, pero en cuestión económica fue muy decadente y me privó de varias cosas, entonces decidí partir de ahí para hacer feliz a alguien, uniéndose a este proyecto mi compañera de Saucillo, Michell Lara”, expresó Lizzeth.

“Esta causa social es para todos los niños, en situación de calle, a los cuales regalaremos dulces este 10 de julio en el Centro de la ciudad, y también deseamos ir a casas-hogar con el objetivo de verles una sonrisa al recibir este pequeño detalle que lo hacemos de corazón; por lo cual, si la ciudadanía gusta colaborar y apoyarnos los donativos se pueden hacer a los números telefónicos 614 183 9919 y 6391312703, donde también aclararemos cualquier duda al respecto”, indicó la joven.

Por otra parte, informó que su abuela tiene cáncer, “esta situación me sensibilizó ya que puede pasarnos a cualquiera de nosotros algún día, entonces deseo hacer también algo por las mujeres que sufren de esta enfermedad, donde algunas veces el paciente no informa de su padecimiento a los familiares por diferentes motivos, entonces a través de mi carrera, Nutrición en la Unidep, deseo apoyar y con mi tiempo, con esto me refiero que con sólo dejar que la persona se desahogue hablando libera parte de su estrés y siente algo de confort”, finalizó la ganadora.

