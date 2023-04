Mauricio Javier Vega Trevizo participa en Modelo de las Naciones Unidas

El joven chihuahuense Mauricio Javier Vega Trevizo participó en un evento universitario a nivel internacional representando a México y por supuesto al Estado Grande, proyecto que se llevó a cabo del 24 al 26 de marzo en Nueva York y se titula “Modelo de las Naciones Unidas (MNU)”, el cual consiste en un simulacro académico de la Organización de las Naciones Unidas donde los estudiantes juegan el papel de delegados de diferentes países e intentan resolver problemas reales, tomando en cuenta las políticas y perspectivas de sus países asignados.

Al respecto, sobre esta experiencia, el joven del Tecnológico de Chihuahua, quien está en segundo semestre de la carrera Ingeniería Industrial, expresó: “El MNU es una simulación académica en la que estudiantes de todo el mundo debaten y buscan soluciones a problemas globales en un ambiente similar al de la ONU; cada alumno representa una nación y asume el papel de un diplomático en una sesión de la ONU, discutiendo y negociando para resolver los desafíos más importantes del mundo actual.

Foto: Cortesía | Mauricio Vega

“En mi caso siendo participante del comité de la FAO (Food and Agriculture Organization), fui delegado de Nueva Zelanda el cual representé en varios debates y negociaciones sobre temas relevantes como el desabasto de comida y fertilizantes en países como Ucrania y África, en consecuencia a la actual guerra de Ucrania y Rusia y cómo está guerra afecta a todo el mundo, en especial a Nueva Zelanda”, indicó.

Al ser el líder de Nueva Zelanda, se le cuestionó el porqué esa nación y no México: “Así es, varias personas me han hecho la misma pregunta, el tema fue meramente de la asociación encargada de organizar el evento, la intención de ellos era de que los estudiantes investigáramos a fondo otro país fuera de nuestra zona de confort para así poder expandir nuestros conocimientos, a la vez si representaba a la República Mexicana sería visto un poco como conflicto de interés en el modelo, ya que recordemos que es una representación muy seria de las Naciones Unidas”, aclaró.

Por otro lado, sobre su interés en participar en este tipo de eventos dijo: “Decidí ser parte de este programa, Modelo de las Naciones Unidas, porque siempre he estado interesado en temas globales y en encontrar soluciones a problemas que afectan a todos; además quería conocer a estudiantes de otros países con intereses similares a los míos y mejorar mis habilidades de comunicación y negociación en un ambiente internacional.

Foto: Cortesía | Mauricio Vega

“Asimismo, representar a las juventudes mexicanas e incentivarlas a que sean parte de las decisiones que nos afectan, es algo que me mueve y me alienta a seguir adelante, lo cual me ha dejado una satisfacción inmensa el ser parte de este proyecto. Me siento muy orgulloso de haber representado a mi país y de haber tenido la oportunidad de trabajar en equipo con personas de todo el mundo para abordar problemas globales importantes.

“También me siento muy agradecido por las nuevas amistades que hice por todo el mundo y por la experiencia única de haber estado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde duré 6 días, de los cuales tres fueron del evento, los demás los aproveché para conocer la ‘Gran Manzana’, fue una experiencia intensa y muy enriquecedora que siempre recordaré con cariño”, expresó emocionado.

Para finalizar, sobre sus proyectos futuros de seguir involucrándose en eventos de esta magnitud, dio a conocer: “Claro que sí tengo planes para seguir creciendo mis conocimientos y experiencias. Salir de la zona de confort es indispensable para lograr lo que se sueña, es por eso que mi próxima aventura internacional se viene dentro de dos meses, en la cual estaré en algún campamento de verano por asignar en los Estados Unidos, seré consejero de campamento.

“Me emociona mucho esta experiencia ya que practicaré mi inglés prácticamente 24/7 durante dos meses, tiempo en el cual haré amigos de todo el mundo y aprenderé demasiado, de igual manera, otra de mis metas y proyectos para este año es hacer algún voluntariado internacional, así como aprender alpinismo y subir alguna gran montaña de mi país”.

