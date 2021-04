Diseñadores mexicanos a favor del consumo responsable

Con el fin de promover a la moda nacional e incentivar a un consumo más responsable, evitando la sobreproducción y reduciendo la generación de residuos, la plataforma Amazon creó Colectivo, la primera tienda digital donde se podrán encontrar productos exclusivos y por tiempo limitado de reconocidas marcas y diseñadores mexicanos.

En esta primera entrega se presentan las creaciones del diseñador mexicano Kris Goyri y de la influencer y stylist, Fer Millán.

Para este proyecto, Goyri, graduado del Instituto de Estudios Superiores de Moda Casa de Francia en la Ciudad de México, presenta su primera colección de bolsos que lleva por nombre Vasija. Está hecha a base de piel francesa obtenida de manera sostenible y disponible en cinco diferentes colores.

“Siempre he sido fan de las vasijas barro, tengo de diferentes lugares del país, su forma me cautiva y el uso que le daban, me inspiraron a crear esta colección que mezclé con la pocket bag”, contó a El Sol de México.

De acuerdo con el joven creativo que fue reconocido como nuevo talento mexicano en el 2008 por la revista ELLE, los bolsos tienen el propósito se semejarse a las tradicionales vasijas, por eso la piel tiene ese aspecto de “desgaste” que hacen referencia al barro.

“Ya llevó mucho tiempo trabajando con inspiración prehispánica y con el folclore de nuestro país que plasmo en mis colecciones y en esta línea quiero transmitir esa esencia que nos identifica como mexicanos”, dijo.

Colectivo de Amazon México incorporará a su catálogo cada mes, prendas y colecciones de diseñadores mexicanos independientes para que los clientes elijan piezas únicas y especiales. Los próximos en unirse a la iniciativa son Carla Fernández, Cihuah y Lorena Saravia, seguidas de influencers como Macarena García, Mallory Caballero y Jacqueline Bracamontes.

Todos los productos son producidos manualmente por artesanos mexicanos y sólo cuentan con cantidades limitadas. Para los interesados en adquirir alguna pieza, se tiene que hacer sobre pedido y la fecha de entrega será de 10 a 15 días hábiles.

“Creo que esto es un nuevo paso a la era digital y que los diseñadores mexicanos tengamos este nuevo tablero de cómo exponer nuestros productos y diseños. Es una oportunidad de que nuestros productos alcancen nuevos mercados”, concluyó.

Por su parte, Fer Millán, emprendedora y creadora de contenido digital desde hace cuatro años en su cuenta de Instagram @fermillan y blog fermillan.com, presenta Le Voyage, una colección de bolsos que te transporta a la década de 1950 y transmite el deseo de recrear el glamour de la época.

Está integrada por cuatro modelos de bolsos que retratan la esencia de ese tiempo: La Boîte, La Petite Boîte, La Lettre y La Lettre Ronde, los cuales fueron inspirados en películas clásicas de Hollywood como Two for the road con Audrey Hepburn y To catch a thief con Grace Kelly.