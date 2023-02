Nora González lanza su segundo sencillo "Así nomás"

“La Charra Millennial” Nora González dio una sorpresa el día de ayer a sus seguidores en YouTube, quienes al entrar a su canal se dieron cuenta que lanzó un nuevo tema titulado “Así nomás”, siendo el segundo sencillo de su reciente producción discográfica, donde se le puede ver a la joven bailando e interpretando el género que la ha catapultado a la fama: música con mariachi; asimismo, otro éxito que se anotó fue su presentación en la Ciudad de México en el foro El Tejedor agotando las localidades 10 días antes de su presentación.

En entrevista con este medio expresó: “Es el primer concierto que he hecho como mío tal cual aquí en la Ciudad de México, ya que me he presentado en otros lugares aquí como El Tenampa, pero han sido eventos; de igual forma en el Lunario con amigos, y hoy tuve la oportunidad de hacerlo yo realizando el mismo formato acústico que llevé a cabo en el Teatro de Cámara en Chihuahua”.

“Desafortunadamente no pudieron acompañarme en esta ocasión los mismos músicos, sino que fueron unos amigos de aquí de la CDMX, asimismo, quien abrió el show fue el cantante Pablo Vamer, quien también es productor y tiene su proyecto de mariachi-pop, ha compuesto temas para ‘El Bebeto’; de igual forma me acompañó en un tema Andrés Almeida, intérprete que es de Chihuahua, y debido al buen recibimiento que tuvimos tenemos en mente hacer otras funciones, también en el mes de abril o mayo estaré dando un concierto en la capital del Estado Grande”, dijo “la Charra Millennial”.

Por otra parte, sobre su tema que lanzó, reveló que es de su autoría en conjunto con un amigo chihuahuense que se llama San Juan, sobre la producción del video dio a conocer que se llevó a cabo en unos estudios de la Ciudad de México.

Para finalizar Nora González externó: “Estén muy pendientes porque vamos a tener más movimiento con los conciertos, principalmente en mi estado y espero que esta nueva melodía sea del agrado de mis fans, a quienes les mando un enorme agradecimiento por estarme apoyando desde mis inicios de mi carrera”.

Es de recordar que la originaria de Parral ha dejado en el alto el nombre de Chihuahua en cada una de sus presentaciones, una de ellas a nivel internacional, al ser nominada en dos categorías del Grammy Latino: una en la terna de Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi con su disco "Charra Millenial", así como por Mejor Canción de Regional Mexicano por su tema "Cicatrices", donde hizo mancuerna con Lupita Infante, nieta de Pedro Infante.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe señalar que el espectáculo que ofreció en el Teatro de Cámara también agotó localidades y se llevó el aplauso y cariño de los asistentes, a quienes cautivó con su voz al interpretar sus temas como sólo ella lo sabe hacer: espectacularmente.

Por supuesto esa noche no pudo faltar “El corrido de Chihuahua” el cual tuvo arreglos de los músicos David Lugo en cajón, y Mariano García en la guitarra; de igual forma temas de Alejandro Fernández y José José.

Dato: la parralense tiene proyectado llevar a cabo un evento musical en Chihuahua capital en el mes de abril o mayo