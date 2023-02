El modelo Néstor Roacho Amador participa en New York Fashion Week

El modelo Néstor Ernesto Roacho Amador cuenta con 24 años, mide 1.91 metros, pesa 90 kilos, originario de Ciudad Cuauhtémoc, se encuentra hoy en día trabajando y estudiando una carrera enfocada a los negocios en Denver, Colorado, quien platicó con El Heraldo de Chihuahua sobre su colaboración en el evento internacional New York Fashion Week, dejando en alto el nombre de su ciudad y el estado.

“Ya tengo alrededor de dos años modelando y he participado en varios desfiles locales en Denver, y siempre había querido probar suerte en la Semana de la Moda de Nueva York, tiempo en el que se desarrollan infinidad de eventos, donde asisten modelos de Estados Unidos y de diversas partes del mundo con el objetivo que algún diseñador se fije en uno.

“El proceso es sencillo, simplemente ir, tocar puertas, hacer casting, conocer diseñadores, modelos, estilistas, con la finalidad de ser elegidos para modelar sus diseños y colecciones de ropa; siendo un total de 800 personas afortunadas que lograron estar en este espectáculo de moda, siendo uno de los afortunados de desfilar en Indie Fashion.

Foto: Cortesía | Néstor Roacho Amador

“Por otra parte, he tenido la oportunidad de trabajar para marcas locales, así como una reconocida a nivel nacional y mundial que es Nike, por lo cual me siento bendecido por las grandes oportunidades que me ha presentado la vida y sobre todo esto que he logrado hasta hoy en día es gracias al apoyo que me ha brindado mi familia totalmente, me considero un sujeto con sueños grandes, que no le importa tocar puertas y empezar desde cero con tal de lograr sus metas.

Desea inspirar a los demás

“Quiero inspirar a otras personas a que cumplan sus propósitos, si a mí me hubieran dicho hace dos años que iba a modelar en Fashion Week no me lo hubiera creído, y ahora que lo hice me deja una gran satisfacción de que sí se pueden hacer las cosas, sólo es cuestión de tomar acciones y aventarse, ya que la vida está llena de sorpresas, Dios es muy grande y nos recompensa con estos objetivos alcanzados, dejándome con más hambre y con ganas de regresar, para en un futuro cercano modelar en Europa”, dijo emocionado Néstor Roacho Amador.

“La industria del modelaje se está abriendo para darle oportunidad a todo tipo de cuerpo, nacionalidad, edad, color, hay buscar las oportunidad y no dejar que los estereotipos lo frenen a uno, a mis 24 años quiero seguir en las pasarelas, considero que todavía me faltan 10 años en este mundo del modelaje, por supuesto cuidando mi físico y salud”, señaló.

Foto: Cortesía | Néstor Roacho Amador

Sus inicios

El joven indica que empezó viendo videos de modelaje, después tomó clases de modelaje en una escuela de un amigo para formar su estilo, expresando que toda persona que desee esta carrera tiene que aceptar la crítica constructiva para ir mejorando y que la gente lo perciba como uno desee, dejando de lado los nervios, “en mi caso, cuando desfilo por la pasarela tengo seguridad porque siento que he puesto todo mi trabajo, esto con la intención de superarme cada vez más, como fue el caso en Nueva York donde competí con otros modelos que tienen mucha más trayectoria que uno, aparte éramos muy pocos los mexicanos que nos encontrábamos en este evento participando”, finalizó.

Las redes sociales del joven modelo son Néstor Roacho Amador en Facebook, en Instagram está registrado como nestor_roacho.

La Semana de la Moda de Nueva York o en inglés conocida como New York Fashion Week, oficialmente llamada como Mercedes-Benz Fashion Week, es un evento semianual celebrado en la Gran Manzana, la cual es considerada como el desfile más importante en la industria de la moda.

Foto: Cortesía | Néstor Roacho Amador

Frase: “El buscar más oportunidades y pasarelas de renombre conlleva ser más estricto con uno mismo para poder dar lo mejor y lograr un lugar en el mundo de la pasarela”