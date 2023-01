¿Qué fue de Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira antes de Piqué?

A raíz de la separación de Shakira y su expareja, el jugador de fútbol Piqué; la cual anunciaron a través de un comunicado en redes sociales, la cantautora colombiana decidió desahogar sus penas en una sesión en colaboración con el afamado productor argentino Bizarrap, la cual se volvió tendencia en redes sociales; en Spotify superó las 14 millones de reproducciones y se colocó en la número uno en el Top 50 Global de la plataforma, y en YouTube ya cuenta con 134 millones de vistas, batiendo el récord al conseguir 50 millones de reproducciones en YouTube en 24 horas.

Además de recibir el apoyo de todos sus fans, la cantante se debió llevar una sorpresa, pues su expareja Antonio de la Rúa, con quien sostuvo una relación amorosa por 10 años, mostró su apoyo a la artista dándole “Me gusta” a su publicación donde promocionaba la colaboración con Bizarrap, provocando especulaciones sobre una posible reconciliación entre Shakira y de la Rúa.

¿Quién es Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa es un abogado, empresario y socialité argentino, hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, quien gobernó en el país de 1999 a 2001. Antonio trabajó como asesor de imagen de su padre, creando junto a su equipo una nueva forma de comunicación política que llevó a su padre a ganar la presidencia de su país. Antonio se convirtió en un asesor muy importante, impulsando a funcionarios del gabinete nacional, lo que le valió el reconocimiento como uno de los 800 personajes más influyentes de la política argentina.

Tiene dos hijos: Zulú y Mael de la Rúa Ramos, producto de su relación de siete años con la modelo y DJ colombiana Daniela Ramos Lalinde. La entonces pareja recibió a su hija Zulú en marzo del 2013 y a su hijo Mael en septiembre de 2016. Su relación duró del 2012 al 2018.

Su relación con Shakira

Antonio y Shakira se conocieron en una cena en el año 2000 y desde ahí, la conexión fue instantánea y tan fuerte que casi terminan en el altar. En ese entonces la cantante tenía 23 años y el empresario 27. A pesar de que ellos tardaron en hacer oficial su relación, los paparazzis los captaron juntos con frecuencia. Antonio se volvió el manager de la cantante y así demostraron que congeniaban también en el plano laboral.

Durante su relación vivieron muchos escándalos, principalmente controversias políticas por parte de la familia de la Rúa. Había rumores de que tenían problemas de pareja, pero los opacaron al decir en 2006 que estaban comprometidos y que tenían planes de casarse en 2009. La pareja no concretó este plan, pues terminaron su relación y al final, Antonio demandó a la colombiana, pues argumentaba que, gracias a él, se había posicionado como una de las artistas más famosas, por lo que reclamaba el 18% de sus ganancias (100 millones de dólares), fue beneficiado más no obtuvo la cantidad que pidió y Shakira también lo demandó por daños y perjuicios por más de 6 millones de dólares.

La cantautora colombiana escribió para su entonces novio la canción Día de enero, incluida en el álbum Fijación Oral Volumen 1, la cual es una canción de amor. “Voy a curarte el alma en duelo. Voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú, más que nadie, mereces ser feliz”, dice una parte de la canción.

¿Qué hace ahora?

Después de su separación con la madre de sus hijos, al abogado y empresario de la Rúa no se le ha vuelto a ver en una relación amorosa, al parecer se encuentra soltero y enfocado en cuidar de sus hijos, a quienes presume en sus redes sociales. En 2006 creó la fundación ALAS que difunde el Desarrollo Infantil Temprano en Colombia. Tiene inversiones en Europa y África. Entre sus inversiones se encuentra el hotel Be Tulum; Bonds Cay en Bahamas; y la mansión Franca Sozzani, la ex directora de Vogue Italia. En 2019 vivió el fallecimiento de su padre y la cantante le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram. Actualmente el empresario reside en Berlín, Alemania.