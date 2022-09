¿Shakira tiene un hijo de 30 años? Joven asegura que lo dio en adopción

Todo parece indicar que la intérprete de “Waca waca” no está pasando por un buen momento con tanta polémica que se genera alrededor de su nombre, y en esta ocasión no nos referimos a su separación con Gerard Piqué o la disputa por la tutela de sus hijos, sino más bien por las recientes declaraciones de un joven que asegura ser el hijo no reconocido de Shakira y del actor colombiano Santiago Alarcón, quienes supuestamente lo habrían dado en adopción cuando era un bebé ¿será? Aquí te contamos lo que sabemos.

Y es que, a pesar de que a la colombiana parece que le ha llovido sobre mojado, a la serie de problemas personales, un nuevo escándalo acecha la carrera de la famosa cantante, quien se encuentra pasando por uno de los peores momentos de su vida, luego de la separación de su exesposo tras 12 años de relación, sus problemas con el fisco en España, los de salud de su padre y ahora, el supuesto hijo abandonado.

¿Por qué el joven dice ser hijo de Shakira?

Fue por medio de las redes sociales, donde el actor Santiago Alarcón hizo pública una denuncia sobre actos de persecución de los que ha estado siendo víctima, pues al parecer, tanto él como su familia estarían siendo acosados por un joven que dice ser su hijo, pero ¿esto que tiene que ver con Shakira?

“Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión (...) por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que vamos a llamarlo muchacho”, declaró Alarcón en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En este sentido, y visiblemente preocupado, Santiago reveló que desde hace varios años fue contactado por este chico de quien prefirió no revelar el nombre, mismo que le hizo saber que su madre adoptiva fue quien le había revelado que Alarcón era su padre.

“Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura, soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira”, dijo de manera apenada.

Incluso, Santiago Alarcón aclaró que él jamás sostuvo una relación amorosa con la intérprete de “La bicicleta” y que incluso jamás la ha visto: “No sé qué decir, desafortunadamente nunca he visto a Shakira y me da pena nombrarla, pero ¿imagínense hasta dónde ha llegado esto?”, comentó.

Joven acusa abandono

Como parte de sus declaraciones, el colombiano afirmó que, “el muchacho” aseguró que lo dieron en adopción en 1992, por lo que el actor afirmó que, en caso de que sus declaraciones fueran ciertas, él tuvo que haber tenido entre 12 y 13 años cuando supuestamente esto pasó, ya que nació en 1979; por su parte Shakira tendría 15 años, ya que ella es de 1977, algo que sería casi imposible.

Debido a lo anterior, una vez que el joven vio físicamente a Santiago Alarcón -quien radica en Canadá, pero viajó hasta Colombia para conocerlo- le mostró el proceso legal que tiene en su contra, donde existe una demanda por la cantidad de 835 millones de pesos.

Finalmente, el actor concretó que este caso ya está en manos de las autoridades competentes porque desafortunadamente teme por su seguridad, la de sus hijos y la de su familia. Cabe señalar que, hasta el momento, no existen más declaraciones respecto al tema del supuesto hijo de Shakira, pues la cantante colombiana no se ha pronunciado al respecto.

