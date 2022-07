¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya son esposos? Autoridades de Egipto lo habrían revelado

¿Ya se casaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez? Nuevamente los rumores sobre una posible boda entre ambos cantantes han resurgido, luego de que las autoridades de Egipto al parecer, confirmaran su matrimonio por medio de una publicación en redes sociales, algo que nuevamente desató la duda de sus fans.

Durante las últimas semanas, se ha hablado de que posiblemente la pareja ya esté unida en matrimonio, sobre todo desde su llegada a España y durante todo el recorrido europeo, africano y ahora asiático que han tenido.

Y es que el enlace de ambos exacadémicos ha sido uno de los acontecimientos más esperados en el mundo del espectáculo en México, no obstante, la pareja se ha mostrado muy hermética en cuanto a los detalles de la celebración.

Por tal motivo, no hay detalle que pase desapercibido para los fanáticos de la pareja, quienes buscan hasta el más mínimo pretexto para asegurar que tuvieron una boda en la que los medios nacionales no fueron invitados, y de la que no existe publicación alguna.

GOBIERNO DE EGIPTO DELATA POSIBLE BODA

Al parecer, todo indica que las sospechas podrían terminar de una vez por todas, luego de que el gobierno egipcio, a través de su Ministerio de Turismo, publicó en su cuenta de Twitter algunas palabras clave que, al parecer, han terminado con los rumores.

En este sentido, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto dio a conocer que la conductora de Venga la Alegría y el cantante, ya son esposos o al menos así los presentó con imágenes y un mensaje en el que presumían su visita.

“Egipto dio una calurosa bienvenida a la cantante mexicana @cynthiaoficial y su esposo @_CarlosRivera mientras se dirigían desde las pirámides a Luxor y Asuán en el Alto Egipto. La pareja disfrutó de su viaje por Egipto”, se lee en la publicación que apareció a las 13:20 horas del pasado 6 de julio.

Egypt warmly welcomed Mexican vocalists @cynthiaoficial and her husband @_CarlosRivera as they made their way from the Pyramids to Luxor and Aswan in Upper Egypt. The couple enjoyed their trip through Egypt. pic.twitter.com/1HMuGxkl5K — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) July 6, 2022

De esta manera, al parecer todo indica que la celebración de la boda ya ocurrió y que quizá ahora la pareja se encuentre de luna de miel, ya que ambos, a través de sus redes sociales, han compartido su exótico viaje a Egipto, posando delante de las famosas pirámides.

NI CARLOS RIVERA NI CYNTHIA RODRÍGUEZ LO HAN CONFIRMADO

A pesar de esta prueba, que tiene a los fans de ambos cantantes mexicanos en constante especulación, no se ha confirmado nada de ninguna de las dos partes. Lo que sí es un hecho es que pasaron por Egipto durante los últimos días, como lo ha podido documentar la también ex conductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez y el cantante, Carlos Rivera, a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

