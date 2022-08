¡Karla Panini reaparece! Esposo revela presunta infidelidad de Karla Luna

Luego de varios años de polémica, Karla Panini y su actual pareja, Américo Garza, reaparecieron para ofrecer una transmisión en vivo y romper el silencio que, según ellos, han guardado durante mucho tiempo, motivo por el cual la pareja decidió hacer fuertes revelaciones en respuesta a un video que publicó Rubén Luna, hermano de la fallecida Karla Luna, entre ellas que la comediante engañó en varias ocasiones a su entonces esposo, Américo.

Y es que la familia de la famosa comediante, que perdió la vida hace casi cinco años a causa del cáncer, aseguró que no dejan convivir a las hijas de Luna con ellos, motivo por el cual, en medio de esta nueva controversia, la pareja decidió mandar una respuesta en donde hablaron mal de la fallecida.

Fue por medio de un video de casi dos horas, donde Panini y Garza arremetieron en contra de Luna y su familia, pues en una de ellas, Américo reveló que ella lo engañó en varias ocasiones, justificando así que, cuando comenzó su relación con Panini, ya no estaba bien con la madre de sus hijas.

Karla Panini asegura que no debe disculpas ni a Luna ni a su familia

Durante los primeros minutos de transmisión, la primera en hablar fue Karla Panini, quien aseguró que no le debe explicaciones a nadie, ni siquiera a su examiga, quien luchó contra un cáncer hasta su muerte en 2017.

“Voy a dejarte algo claro a ti Rubén -hermano de Karla Luna-, a tu familia y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie”, puntualizó la comediante.

De igual manera, afirmó que por muchos años decidieron callar para no dañar a los hijos que tienen en común, y ambos aprovecharon para dejar una vez más en claro que, su relación la comenzaron cuando Garza y Luna ya estaban separados.

“No hicimos con dolo absolutamente nada. Hemos dicho mil veces las cosas como sucedieron, de manera espontánea. Nunca hubo la intención de lastimar a alguien y eso siempre se lo externé a tu hermana y tu hermana se fue sabiendo eso de mí y de mi esposo”, añadió.

Américo Garza confiesa que Karla Luna le fue infiel con capo del narco y “famoso payaso”

Por si fuera poco, en medio de tantas confesiones y a fin de responder a Rubén -quien aseguró que Américo violentó de todas las formas posibles a Karla Luna-, Garza afirmó que no vivió un matrimonio feliz al lado de su fallecida exesposa, ya que supuestamente fue engañado en varias ocasiones por ella, una de ellas con un líder del narco.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes (…) Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó (…) No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”, arremetió, haciendo referencia al libro de Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández.

En este sentido, sin mencionar el nombre del narcotraficante, Américo confesó que hasta lo intentaron asesinar y secuestrar, por lo que reiteró que él no quería estar con la comediante: “Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla (…) Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, agregó.

Y no solo eso, pues la actual pareja de Karla Panini también ventiló que presuntamente Luna también lo engañó con un “famoso payaso que pertenecía al canal” donde trabajaba: “Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir (…) No quería yo hablar de eso, pero nunca fue un matrimonio feliz”, subrayó.

Américo se casó con Karla Luna cuando ella tenía cáncer

Finalmente, Américo Garza dejó en claro que vivió una relación tóxica con Karla Luna y que, si se casó con ella, fue cuando a ella le dio cáncer: “¿Sabes cuándo me casé? La fecha en que me casé y por qué me casé, fue después. Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer, yo me casé con ella cuando le dio cáncer (…) Yo no estaba con ella, muchas veces me separé y se lo aclaré: ‘estoy contigo por mis hijas’”, concluyó.

