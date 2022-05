Personal del palenque de Santa Rita impide realizar el trabajo a la prensa

El viernes 27 del presente mes se presentó el reportero y fotógrafo de El Heraldo de Chihuahua a cubrir los eventos artísticos de la Feria de Santa Rita 2022, tanto del Teatro del Pueblo como del Palenque, como se había estado haciendo desde su inauguración, sin embargo Roel Jiménez, quien se desempeña como parte del personal que labora para el patronato de la feria y a su vez es encargado de dar acceso a ruedas de prensa a los medios de comunicación, así como a los espectáculos musicales, ha mostrado prepotencia la mayor parte de los días a la hora de permitir que los periodistas realicen el trabajo para dar difusión a las actividades artísticas y culturales de la Feria de Santa Rita.

Algunas de las agresiones de Roel Jiménez suceden cuando hay rueda de prensa, donde hasta intimida o condiciona expresando: “No vas a tomar fotos mientras se bajan y se meten al camerino, dime si me vas hacer caso sí o no, si no para sacarte de una vez”.

Ejemplo de ello es con la presentación del artista Carlos Rivera, donde se les negó el acceso al Palenque, siendo que portaban los mismos gafetes con los cuales habían entrado en los días anteriores sin ningún problema, el viernes que intentaron pasar como lo habían hecho anteriormente los guardias de la entrada informaron a todos los medios de comunicación que en ese momento iban a acceder a cubrir el evento, que ya los gafetes no valían, que se habían hecho otros nuevos para poder entrar, sin embargo, a esta casa editora no se le informó sobre cambio alguno del documento para hacer el trámite y portar la nueva acreditación, se le cuestionó a Roel Jiménez, con quien se podía hablar sobre la situación, a lo que informó: “No sé nada al respecto y ahorita no hay nadie”.

Para arreglar la situación, Ana Cristina Enríquez, encargada de Comunicación del patronato, autorizó que se dieran boletos a los medios para que entraran, a unos se los otorgó y a otros no, entre los “afortunados” estuvo El Heraldo de Chihuahua, al final Roel Jiménez llegó hasta la entrada por donde ingresa el público, quien dio acceso a todos los medios que estaban en ese momento reunidos, al dejarlos entrar fue claro al guiarlos hasta una de las entradas del Palenque: “Aquí van a estar, yo los voy a dejar entrar hasta que empiece a cantar el artista, sólo van a estar una canción y se salen, los fotógrafos van a tomar sólo una foto -después dijo que cuatro, pero al manifestar la inconformidad ante tal solicitud-, tomen las que puedan en una canción y es todo”, dijo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Cultura Desde adolescente decidí enfocarme en la música y ya tengo más de 30 años de carrera: Marc Moncusí

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al salir al escenario Carlos Rivera el organizador dio acceso como lo había señalado y acompañó a los reporteros y fotógrafos hasta dentro del centro de espectáculos sin despegarse de ellos, al finalizar el primer tema sacó a representantes de los medios, a unos los tomó del brazo y los acompañó hasta la salida, en ese momento sólo quedaron adentro El Heraldo y otro medio impreso, asumiendo que probablemente habían dado más tiempo a éstos por ser de los que siempre han estado cubriendo todos los eventos y darles difusión, sin embargo, al minuto llega un guardia de seguridad informándoles: “Ya se acabó el tiempo, deben salir”, se le aclaró que se estaba cubriendo el show por parte de prensa, y que sólo se estaba desempeñando el trabajo de cobertura, contestando: “Son órdenes de Roel, sálganse”, se le mostró el boleto que se había dado para estar dentro, pero no le importó, y sin darles la opción de que tomaran el lugar que ofrecía el boleto escoltó a los periodistas hasta la salida.

Se le preguntó a Ana Cristina Enríquez qué pasaba con esa forma de actuar ante los medios, que no era posible escuchar sólo un tema y tomar fotos, de igual forma, de un solo ángulo, ya que no se permitió que se movieran fotógrafos ni reporteros del lugar que se les indicó, asimismo, el trato que se le ha dado al reportero fotográfico de este medio ha sido algo denigrante al coartar su desempeño, ya que sólo autoriza Roel Jiménez tomar de una a cuatro fotos.

El fotógrafo siempre va a tratar de sacar buen material, por ello es necesario moverse de lugar, buscar ángulos idóneos para tomar varias imágenes y elegir de ellas la indicada y darle visualización a la nota, pero Roel al ver que se mueve del sitio que especificó va y busca al fotógrafo y lo saca de un brazo y gritándole, ante estos hechos se dificulta hacer una cobertura de los eventos que se están llevando a cabo en la Feria de Santa Rita 2022, ya que no se está dando el lugar correspondiente a la prensa, ni el tiempo indicado para realizar el trabajo.

DATO

En el show de Rivera se negó a los comunicadores el acceso, siendo que portaban los mismos gafetes con los cuales habían entrado en los días anteriores