Randy Ortiz, ganador de La Voz Kids inicia el año con gira artística

Randy Ortiz, ganador de La Voz Kids México 2021, realizó su primera presentación de la gira del 2022 en Tancítaro, Michoacán, donde cantó una canción inédita “Mi tierra michoacana” preparada especialmente para la ocasión, informando al público que se había compuesto en el transcurso de Chihuahua a esta localidad, esto como un gesto por la invitación a pisar estar tierras para interpretar su música.

Asimismo, en su página de Facebook subió un video donde está conviviendo en familia y otra más, despidiendo el año, y redactó: “Me dieron una gran sorpresa, respeto y cariño, les comparto estos momentos que serán inolvidables para mi familia y para mí! Mema Padilla don Humberto Padilla que Dios se los multiplique, les prometo que no les voy a fallar!! @randyortizoficial y mi familia a todos les deseamos que pasen un feliz año en compañía de todos sus seres queridos”, finaliza el texto.

Randy es oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde vive con sus padres, y quien se dijo un gran admirador de su papá, quien se desempeña como albañil: “Me gusta ayudarle a mi papá, es albañil. Le ayudo a pasarle los ladrillos, la otra vez me cayó uno en el dedo. Me gusta porque me gusta ir a comer papitas con él”, dijo a los jueces cuando participó en La Voz.

Su inquietud por la música comenzó a temprana edad, cuando escuchaba cantar a otros grupos en su ciudad natal, por lo que a los seis años decidió probar suerte y debutó como cantante en la Presidencia de Cuauhtémoc.

“Me encanta que para cantar la música regional debes darlo todo, debes tener una potencia en la voz. Es el principio de una súper carrera para ti, ojalá sea conmigo con quien decidas seguir tu camino”, fueron las palabras con las que Belinda enamoró a Randy en ese entonces.

Una de las razones por las que eligió a Belinda, fue su noviazgo con Christian Nodal, pues él siempre ha sido un gran fanático del cantante de banda que está rompiendo con todo lo establecido en la industria.

Él es un gran admirador de la música ranchera, razón por la que le gusta vestirse de mariachi y cantar todas esas canciones que le recuerdan a su tierra.