Así era la tensa relación entre Isabel II y Camila Parker, esposa de Carlos III

La trayectoria de la extinta monarca Isabel II fue bastante larga y a lo largo de ella, dos mujeres pasaron por la vida de su hijo heredero, el ahora titulado rey Carlos III; se trata de la fallecida Diana de Gales y de la controversial Camila Parker, nombrada también como duquesa de Cornualles, en consonancia con el ducado de Cornualles, una distinción que siempre se les da a los herederos al trono británico.

Tras sufrir rechazo y ser despreciada por parte del pueblo británico y la monarquía, siendo señalada como responsable del o la culpable del quiebre del matrimonio entre Carlos y Diana, Camilla consolidó su imagen dentro de la Corona y se convirtió en un gran apoyo para la fallecida soberana; no obstante, siempre se ha dicho que la relación entre estas dos figuras de la realeza británica no era del todo agradable. ¿Qué hay de cierto en estas declaraciones?

Boda de Camila y el entonces príncipe Carlos el 09 de abril del 2005. Foto: Gtres

Lo cierto es que la monarca Isabel II y Camilla Parker-Bowles nunca fueron las mejores amigas y no hubo una relación estrecha entre ellas, lo cual no es de sorprender.

Te puede interesar: ¿Qué significa “el Puente de Londres ha caído? Los puntos clave del protocolo al morir la reina Isabel II

¿Quién es la duquesa Camila de Cornualles?

Camila Parker es la actual reina consorte del Reino Unido desde el 08 de septiembre de 2022, por ser la esposa del rey Carlos III. Se le empezó a llamar Camilla Parker Bowles a partir de la década de los setentas debido a su primer matrimonio con el oficial Andrew Parker Bowles, con quien tuvo dos hijos.

Desde el 09 de abril de 2021, es también duquesa de Edimburgo por derecho de matrimonio, al haber heredado Carlos dicho título tras la muerte de su padre, el príncipe Felipe de Edimburgo.

En la década de los 70, cuando era novia del príncipe Carlos, Isabel II y Camila mantenían una relación cercana, lo mismo ocurrió durante su posterior matrimonio con Andrew Parker-Bowles, ahijado de la Reina Madre, Isabel Bowles-Lyon; sin embargo, cuando comenzó un romance secreto con el nuevo Rey de Inglaterra, la duquesa de Cornualles no fue vista con buenos ojos por Su Majestad. Entonces, la monarca británica no aprobaba su relación y rechazaba su asistencia a los actos oficiales.

Una relación conflictiva con la monarca Isabel II



Según el libro "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles", de Tom Bower, en una ocasión, Isabel II le comentó a Carlos que no perdonaría a Camila por no dejarlo tranquilo ni permitirle arreglar su relación con Lady Di. Además, le reprochó por mantener una relación extramatrimonial con quien llamó; "esa mujer malvada" y "astuta amante".

Durante la fiesta de que Carlos IIl dio en Highgrove House para celebrar su 50 cumpleaños, en el año 1998, Isabel II y el duque de Edimburgo evitaron asistir a dicho evento. A la reina le resultaba una ofensa el idilio de su hijo con su amante, una figura a la que trataba de mantener apartada.









"Para Su Majestad ella no existía", comentó uno de los asistentes de la fallecida monarca en el año 2000, cuando evitó que la duquesa de Cornualles conociera a Constantino II de Grecia, en los festejos de cumpleaños número 60. Una situación similar ocurrió dos años más tarde en el funeral de la Reina Madre, Isabel II aceptó que Camilla asistiera al último adiós de la monarca en calidad de "su amiga", en ningún caso, como la compañera del príncipe Carlos. Para muchos, el fallecimiento de la Reina Madre, quien también se oponía rotundamente al romance entre su nieto y Camilla, fue lo que mejoró la relación de Isabel II y la también condesa de Chester. En 2005, la fallecida monarca aprobó su matrimonio con Carlos, a pesar de que el día de la celebración la ignoró por completo.



Camila y Carlos contraen matrimonio

A pesar de que por muchos años fueron vistos como unos "infieles", las normas de la monarquía permitieron la boda entre Carlos y Camilla el 9 de abril del año 2005. Parker Bowles no cumplía con las reglas que dicta el protocolo; no era virgen y se le conocían relaciones con otros hombres, sobre todo su romance intermitente de varios años con el militar Andrew Parker Bowles; no obstante, pese a las críticas que recibieron por parte del pueblo británico, la pareja logró consolidar su matrimonio.



Te puede interesar: Isabel II, de sobrina del rey a la reina inesperada Camila dejó de ser rechazada en los últimos años de Isabel II

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Con el paso del tiempo, Isabel II y Camilla compartían el protagonismo en actos oficiales, donde incluso se les vio intercambiar gestos de cariño. La esposa de Carlos III pasó de ser rechazada por la Corona y comenzó a recibir importantes honores que confirmaron su auge dentro de la Familia Real, entre ellos; ser Miembro de la Real Orden Familiar de Isabel II (2007), la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (2012) y la de Orden de la Jarretera (2021).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Inclusive, la fallecida reina dejó por escrito algo muy importante; "Es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio". Con estas palabras, se confirma que en sus últimos años de vida, existió luna mejor sintonía entre la monarca y la mujer de su hijo.