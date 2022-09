¿Quién es el príncipe Guillermo? Futuro rey del pueblo británico

Guillermo, el nuevo príncipe de Gales, mejor conocido, duque de Cambridge antes de septiembre de 2022, es el hijo mayor del rey Carlos III y de Diana Spencer, princesa de Gales. Es el segundo heredero de la corona británica después de la muerte de la Reina Isabel II, siendo el nieto mayor de la soberana y el duque de Edimburgo.

Como primogénito del actual monarca, ocupa el primer puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los otros reinos de la Mancomunidad de Naciones. Está casado con Catalina de Gales desde 2011, con quien tiene tres hijosː los príncipes Jorge, Carlota y Luis de Gales.

El futuro rey creció en el Palacio de Kensington, asistiendo a la prestigiosa escuela Eton College, donde también estudió su abuelo materno. Guillermo destacó en los deportes y se convirtió en capitán de los equipos de fútbol y natación de Eton.

Su madre, Lady Di, los involucró a él y su hermano, Enrique, a obras de caridad en su juventud, y después de graduarse de Eton, Guillermo continuó con el legado de su madre.

Parte de su formación académica la realizó en la Universidad de St. Andrews y, para luego seguir con la carrera militar, tal como en la Royal Military Academy de Sandhurst, Royal Navy y la Royal Air Force, para después asumir sus responsabilidades como miembro de la Familia Real.

¿Qué lugar ocupa el amor en la vida del príncipe de Gales?

Así como todos, el futuro rey de Inglaterra tiene su corazoncito, y fue en el año 2011 que se casó con Catalina Middleton, convirtiéndose en una pareja amada por todo Reino Unido. Su boda fue tan esperada que se convirtió en un día de fiesta nacional.

La boda se celebró el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster. Al casarse, su majestad les concedió el título de duques de Cambridge, hasta septiembre 2022, tras la proclamación de su padre como rey Carlos III, Guillermo fue nombrado príncipe de Gales y heredero al trono británico.

Compartía una estrecha relación con su abuela, la Reina Isabel II

Es de resaltar que la relación que tenía con la difunta soberana era muy estrecha. Tanto era así que tras el fallecimiento de la Reina Isabel II señaló "estuvo a mi lado en mis momentos más felices, y estuvo a mi lado en los días más tristes de mi vida", refiriéndose a la muerte de su madre Diana, la princesa de Gales.

"El jueves, el mundo perdió a un líder extraordinario, cuyo compromiso con el país, los reinos y la Mancomunidad era absoluto. Mucho se dirá en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico. Yo, sin embargo, he perdido a una abuela. Y aunque lloraré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de la sabiduría y la tranquilidad de la Reina en mi quinta década. Mi esposa ha tenido veinte años de su guía y apoyo. Mis tres hijos tienen que pasar vacaciones con ella y crear recuerdos que durarán toda su vida. Ella estaba a mi lado en mis momentos más felices. Y ella estaba a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que este día llegaría, pero pasará algún tiempo antes de que la realidad de la vida sin la abuela se sienta verdaderamente real. Le doy las gracias por la amabilidad que nos mostró a mi familia y a mí. Y le doy las gracias en nombre de mi generación por brindar un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública que fue de una época diferente, pero siempre relevante para todos nosotros. Mi abuela dijo que el dolor era el precio que pagamos por el amor. Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentimos por nuestra extraordinaria reina. Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todas las formas que pueda", expresó el futuro Rey de Inglaterra.

Asimismo, mostró agradecimiento a las Tropas de la Commonwealth durante el funeral de Estado de la Reina, donde rindieron homenaje a su extraordinario reinado y a su notable vida de servicio como Jefa de Estado, Nación y Mancomunidad.