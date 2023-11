Sergio Maya promociona su más reciente tema musical "Esta cobardía"

Desde Tula de Allende, Hidalgo, vino a tierra norteña el cantautor Sergio Maya para promocionar su más reciente tema musical “Esta cobardía”, melodía que en los años 80 fuera famosa en la voz del cantante español Chiquetete y ahora esta composición viene en el género “MariaChilling”, la cual ha sólo tres semanas de su lanzamiento, ya cuenta con miles de visualizaciones en YouTube.

Para dar a conocer la canción, la oficina responsable de Sergio Maya, preparó la grabación del video a cargo de M&M Films, mismo que se realizó en un rancho ubicado en Santiago Tlapanaloya, Hidalgo, lugar donde por espacio de 10 horas, el crew de producción trabajó intensamente para lograr una emotiva historia visual, acompañada de una mágica y romántica animación.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Asimismo, también su presencia en Chihuahua se debió a la invitación que le hizo la agrupación de música country 8 Segundos para que formara parte de la cartelera del Sacramento Fest 2023, y donde tuvo la oportunidad de cantar varias canciones de su repertorio; así como de visitar las instalaciones de El Heraldo de Chihuahua para platicar sobre su trayectoria y su estilo musical.

“MariaChilling es como quitar un poco lo formal al mariachi, presentarlo ya más casual, al día día, ya que el mariachi nos acompaña a cada momento y forma parte de nuestra herencia y cultura musical como mexicanos, es lo que traigo y estoy presentado a mi público, quien me ha respondido favorablemente”, expresó Sergio Maya.

De igual manera, informó: “Mi más reciente lanzamiento se llama ‘Esta cobardía’ al estilo mariachi, balada romántica, pero muy enérgica dando esa esencia que deseo manejar, y por supuesto, acercar estas canciones que nos han acompañado a esta nueva generación de jóvenes y de talentos de la música mexicana.

“Sobre mi trayectoria, inicié en teatro musical en una de las producciones más grandes que ha traído la compañía Ocesa de Broadway a México, que fue ‘El rey león’, donde compartí escenario a lo lardo 19 meses con varios artistas como Carlos Rivera, Flavio Medina, que me abrió un panorama musical bastante amplio, por lo cual exploré otras herramientas artísticas como baile y la actuación, donde se me han abierto las puertas en estas ramas también.

“De igual manera, he tenido la oportunidad de hacer doblaje de voz para películas de Disney, series, Universal, uno de esos trabajos fue hacer la voz de Peter Pan, también en anime, actuaciones que puedo integrar al canto de manera muy particular, ya que al cantar una melodía que a lo mejor no haya vivido una situación así es, como meterte en el personaje y a la canción, naciendo así diversas formas de interpretación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Mi mayor sueño, y lo he dicho desde muy joven, es llevar alrededor de todo el mundo la música del mariachi, la música mexicana, todas estas tradiciones y cultura en general que tenemos como mexicanos, ya que, creo, México tiene mucho que aportar a nivel internacional”.

Dato: El cantautor ha llevado la música mexicana a España donde cantó temas de los maestros de la música vernácula como Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, entre otros