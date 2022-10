Celebrarán matrimonio igualitario el ciclista “Güero Trek” y Jesús Valdez

Con la firme convicción de que en su matrimonio prevalecerá el respeto, al ciclista chihuahuense Carlos Alberto Valles Rosas mejor conocido como “El Güero Trek” entregó anillo de compromiso a su pareja, el oriundo de Nayarit Jesús Valdez Galindo, con quien unirá su vida ante un juez el próximo 21 de enero del 2023; “la boda será en Nayarit y asistirán las familias y amigos de ambos”, dijo la pareja.

La historia de amor de Carlos Alberto Valles Rosas, (Güero Trek) y Jesús Valdez inició hace ocho meses, se conocieron a través de redes sociales y de inmediato sintieron afinidad uno por el otro esto, -afirman- por coincidir en convicciones; un mes después, el 6 de marzo de este año, el chihuahuense viajó a San Miguel El Alto, Jalisco donde actualmente radica, Jesús, se conocieron personalmente, y en ese mismo momento se comprometieron, cabe destacar que Carlos, llevaba las sortijas pues sabía que le iba a proponer matrimonio y la respuesta fue, sí.

El ciclista chihuahuense Carlos Alberto Valles Rosas mejor conocido como “El Güero Trek” y su prometido Jesús Valdez Galindo / Foto de: Alejandra Lugo | El Heraldo de Chihuahua

Carlos tiene 48 años de edad y Jesús, 45, los dos están convencidos de que su futuro matrimonio será para siempre y entre sus planes está la adaptación de niños, (de preferencia del género masculino), pero esto no será pronto -dicen- “vamos a esperar, queremos recibir capacitación por parte de agrupaciones o instituciones para conocer los requisitos y nuestra responsabilidad al adoptar un bebé, nos gustaría más que fueran varones, queremos un niño de menor edad para que se adapte a conocernos como papás, que a medida que crezca tenga conocimiento de que somos algo de él, por nuestra parte no le inculcaremos ninguna preferencia sexual, que sea él o ellos quienes tomen sus propias decisiones respeto a sus preferencias sexuales”, puntualizan.

La pareja conversa con visible emoción sus planes, “esta será el segundo matrimonio igualitario que es celebra en Nayarit, el primero fue de dos mujeres y ahora nosotros, nuestra familia está feliz por nosotros, nos aceptan y nos acompañarán en la boda para la que estamos preparando una gran fiesta, luego regresamos a Chihuahua que es donde radicaremos”, dice Jesús.

Para los dos es el primer matrimonio , en los planes luego de su unión está el trabajar en la misma empresa y resaltan que quieren llevar una vida en común donde prevalezca la libertad, el entusiasmo y sobre todo, el amor.

Ambos destacan no haber sido víctimas de discriminación por su preferencia sexual, “Desde que tengo uso de razón me incliné por personas de mi propio sexo y mis padres se dieron cuenta de que era diferente a mis hermanos, esto por mis actitudes, forma de pensar, nunca fui “amanerado” y mi delicadeza, esto último fue parte fundamental para que mis padres se enteraran de que me inclinaba por personas de mi mismo sexo, me apoyaron en todo momento, en total somos 7 hermanos, tres de ellos, incluyéndome, homosexuales”.

Mientras tanto El Güero Trek comenta, “Tengo 48 años, siempre estuve consciente de que me gustaban los hombres pero fue hasta los 22 años de edad que les dije a mis padres que era gay, a mi mamá primero ella me dijo -estas aceptado en la familia, mi papá era más negativo no aceptada, pero al paso de los años me aceptó como soy”.

Definen el matrimonio como una relación estable y un compromiso en el que se deben apoyar mutuamente y desean que en el hogar que formarán prevalezca la transparencia, la comunicación, el respeto, la confianza y el amor.

Concluyen definiendo a las nuevas generaciones como: “una maravilla porque no juzgan, estamos viviendo algo con plena libertad, podemos andar en las calles sin miedo, porque ya somos muchos en el mundo, y agradecidos con la sociedad que nos acepta, paso a paso vamos a llegar a todos los rincones con el respeto que nos merecemos y que se merecen los demás”.