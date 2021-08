Actor Juan Daniel García Triunfa con la cinta “Ya no estoy aquí”

Juan Daniel García Treviño, de Monterrey, y a sus 21 años ya es un actor reconocido con varios premios al ser protagonista de la película “Ya no estoy aquí”, estrenada en Netflix en el año 2019, de Fernando Frías de la Parra, donde da vida a Ulises Sampiero, líder de Los Terkos, asimismo, el actor pertenece al grupo musical “El son de Kumbia”, y da a conocer la experiencia que tuvo al participar en esta cinta, de la cual precisamente habrá un conversatorio el día jueves 12 de agosto como parte del Festival Internacional Chihuahua 2021.

Expresó que este filme, con temática de pandillerismo, sí influye en las personas que están relacionadas en este tema, ya que, dice, ha recibido mensajes de diferentes partes del mundo, donde algunas escenas que salen en la producción ellos las han vivido, “un ejemplo de ello es mi hermano el mayor, es como si fuera el personaje principal, ya que vivió lo que cuenta la película”, enfocándose en su familiar para desempeñar el papel.

“La experiencia que me dejó esta producción es el conocer las personas con las que sigo trabajando y continúan apoyándome, lo que he aprendido en la actuación, ser mejor persona, y quererme superar en todos los aspectos de mi vida”, señaló Juan.

Sobre cómo ha cambiado su vida la fama, indica: “Uffff, bastante, desde que era músico en el barrio queriendo ser el ejemplo de mi gente, me da mucho gusto y quiero seguir haciendo estas cosas. Mis conocidos me siguen viendo igual, es lo que me gusta, cuando regreso a casa de mi mamá puedo hacer lo mismo, nadie me ve raro, sí me preguntan cosas de qué ando haciendo, cómo era mi vida y les cuento, pero el trato sigue siendo el mismo”.

Asimismo, dice que le gusta mucho la acción, por lo cual seguramente muy pronto lo veremos en alguna cinta de este tipo de género, ya que considera que puede expandir sus conocimientos en el séptimo arte y desempeñar cualquier papel, sobre todo un boxeador y hasta la fecha todo proyecto que ha realizado lo ha dejado satisfecho, finalizó el joven.

Frase: “Si tienen sueños vayan por ellos, y aprovechen las oportunidades, no las dejen escapar porque a veces sólo se presenta una vez”